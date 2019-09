Politico: Iisrael püüdis Valge Maja lähedal mobiilikõnesid

Iisrael ei võta süüdistust omaks.

Politico andmetel on USA ametnikud veendunud, et see oli just Iisrael, kes paigaldas Washingtoni kesklinnast avastatud mitu nn stingray skännerit, mis loovad mobiilitorni matkiva virtuaalse tugijaama.

Mitu endist riikliku julgeoleku ametnikku rääkis Politicole, et FBI ja teiste agentuuride kohtulaborite analüüs seostas seadmeid Iisraeli agentidega.

"Seadmete eesmärk oli tõenäoliselt luurata president Donald Trumpi, aga ka tema nõunike ja lähimate kolleegide järele, ütles üks endine ametnik. Siiski ei ole teada, kas Iisraeli pingutusi saatis edu," kirjutab Politico.

"Iisrael ei vii Ühendriikides läbi spionaažimissioone," ütles Iisraeli välis- ja luureminister Israel Katz.

"Ühendriigid ja Iisrael jagavad omavahel palju luureinfot ja teevad koostööd ohtude ärahoidmiseks ja mõlema riigi julgeoleku tugevdamiseks," lisas minister.

Stingrayd on aparaadid, mis suudavad jälgida ja jälitada võrkudega suhtlevate mobiiltelefonide kommunikatsiooni. Politsei ja kriminaaluurijad kasutavad neid üha sagedamini kahtlusaluste mobiiliaktiivsuse jälgimiseks.

Kahe aasta eest tõi USA sisejulgeolekuministeeriumi katseprojekt nendest seadmetest lähtuva ohu uurimiseks Washingtonis päevavalgele mitu juba paigaldatud seadet.

Osa neist oli "potentsiaalselt tundlike rajatiste nagu Valge Maja" läheduses, seisis ministeeriumi 2018. aasta kirjas senaator Ron Wydenile.

Virtuaalmastide paigaldajaid ei ole seni suudetud tuvastada.

Selliste mastidega võidi jälgida Trumpi, kelle kohta on teada, et ta kasutab turvamata mobiiltelefone.