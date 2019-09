Rahapuuduses ülikoolid toovad hiilivalt tasulist õpet tagasi

Juba sellest sügisest ei saa näiteks Tartu ülikooli õigusteaduskonna sessioonõppes bakalaureuseharidust enam tasuta omandada, samuti ei saa töötav inimene sellest sügisest enam Tartu ülikooli Pärnu kolledžis tasuta õppida ettevõtlust ja projektijuhtimist, märgib ajaleht.

"Kui riik kõrghariduse rahastust ei kasvata, püüame seaduse raames ka edaspidi tasulist õpet laiendada," ütles Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Pärast 2013. aasta tasuta kõrghariduse reformi on eestikeelsel õppekaval ja täismahus õppivatel tudengitel olnud võimalik saada kõrgharidust tasuta. See on kehtinud nii värskelt gümnaasiumi lõpetanud noortele kui ka neile igas vanuses inimestele, kes on õppinud töö ja pere kõrvalt täiskoormusega n-ö sessioonõppe vormis.

Veel eelmisel sügisel võttis Tartu ülikooli õigusteaduskond (mis pakub juuraharidust nii Tartus kui ka Tallinna osakonnas) vastu 106 uut tudengit, kes hakkasid oma pere ja töö kõrvalt tasuta Eesti hinnatuimat õigusharidust omandama. Neil, kes võtsid sama tee ette sel sügisel, tuleb õpingute eest maksta vähemalt 16 000 eurot.

Kehtiv kõrgharidusseadus ei luba küsida tasu täiskoormusel õppimise eest, kuid lubab võtta raha osakoormusõppe eest. TÜ õigusteaduskond kaotaski sellest aastast täielikult sessioonõppes täiskoormusel õppimise võimaluse.