13. [õige on 14. - toim] sept. 1939 teatas [Riigikontrolli rahandusosakonna peakontrolör Roland] Valentin, et meie Tallinna reidile olevat tulnud üks Poola allveelaev. See laev interneeriti meie võimude poolt sama päev, kuna meie neutraliteedi seaduse järele allveelaevad võivad meie vetesse tulla ainult avarii puhul. 14. sept. teatas [Riigikontrolli sõjaväeosakonna peakontrolör Martin] Kelder, et Poola a/l. "Orzel" on üle 1000 tonni suur ja käesoleva aasta kevadel Hollandis vette lastud, seega tuliuus. Tal on peal 20 torpeedot, kütteõli kuni 1 kuuks ja ka toiduaineid küllaldaselt.

15. sept. [Riigikontrolli sõjaväeosakonna peakontrolör Martin] Kelder ja [Riigikontrolli sõjaväeosakonna peakontrolöri asetäitja Alfred] Terras käisid muuseas ka "Orzeli" vaatamas. Tagasi tulles seletas K.[elder], et laev on meie Miinisadamas kai ääres. Mereväekapten [Valev] Mere ja teised on olnud kohal ja jälginud, kuidas poolakad laeva desarmeerivad. Laeva meeskond paistnud olevat rõhutud meeleolus. Ka desarmeerimine, nimelt torpeedode mahavõtmine, läinud väga aeglases tempos.

Mere seletanud, et interneerimine tulnud laeva meeskonnale ootamatusena, kuna nad arvanud, et haige komandandi Tallinna haiglasse üleandmise järele nad minema lastakse. Küsisin K[eldri]-lt, kas meie mehed siis ise ei või laeva desarmeerida. K. vastas, et poolakad ise tunnevad oma paadi asju kõige paremini ja sellep. ka nemad ise desarmeerimisel kõige osavamad. Küsisin, kas meie mehi laeval on. K. vastas, et paar tükki on. Küsisin, kas laev viimati plehku ei pane. K. vastas, et Mere seletuse järele olevat ohvitserid laevalt maha võetud ja kasiinosse korterisse paigutatud. Päälegi, kuna laev tuli vabatahtlikult, ei ole eriliselt karta, et nüüd, kus Poola peaaegu löödud, laeva mehed kuhugi meilt kipuksid.

Peale desarmeerimise lõppu paigutatavat laeva madrused sõjaväe muusikakomando ruumidesse Juhkentali. Küsisin, kas ei ole karta, et nad nüüd veel mõne torpeedo välja lasevad, kasvõi näituseks samas sadamas tankivate Saksa õlilaevade pihta. K. arvas, et nad seda teha ei saa, kuna teisi laevu ka samas on. Küsisin tema arvamist kapten Mere kohta. Ta ütles, see paistab ühe heasüdamlise vaikse rannasõidukapteni tüüpi mees olevat.

Allveelaev Orzeł Tallinna lahel enne sõjasadamasse pukseerimist. 15. september 1939. Autor/allikas: AJALOOMUUSEUM.

Ajaloolane Küllo Arjakas:

Poola allveelaev Orzeł (Kotkas) oli oma aja kohta suur ja hästirelvastatud allveeristleja, tuli Tallinna 14. septembri hilisõhtul. Laev võis ökonoomsel käigul ühe tankimisega sõita kuni 7000 meremiili (13 000 km). Tallinna reidil anti laevalt raadioteade: "Mul on pardal raskesti haige ja masinas vigastus. Kas võin sõita sadamasse?" Läbirääkimiste järel toimetati Orzełi kapten ja üks nooremohvitser ambulantsi, kus kapten hospitaliseeriti ning nooremohvitser saadeti pärast esmaabi andmist laevale tagasi.

15. septembril käis laevaga tutvumas Eesti mereväe komisjon, kes leidis, et allveelaeva peamehhanismid on kõik korras. Eesti seaduste kohaselt tuli allveelaev interneerida, s.t meeskond ja relvastus laevalt maha võtta. 15. septembri pärastlõunal pukseeriti Orzeł Tallinna Sõjasadamasse. Laeva interneerimine kulges aeglaselt ja ilmselt oli osalt selle põhjuseks ka Eesti meremeeste sümpaatia poolakate vastu. 16.–17. septembril võeti laeva 20 torpeedost maha 14, eemaldati suurtükilukud ja korjati ära käsirelvad.