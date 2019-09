Karl Soonpää päevik 20. septembril 1939. aastal

20. sept. tuleb [Riigikontrolli tsiviilosakonna juhataja Aksel] Mei minu kabinetti ja peale ettekannete küsib, mis käimas, sest Vab.[ariigi] Val.[itsus] olevat nõu pidanud kuni öösi kella 3–4. Ei tea talle midagi öelda, kuna Vene laevastiku merelolekut ta teab isegi.

Tema ütleb, et olevat jälle liikvel kusagil Saksamaal kaart, kus Vene ja Saksa huvide piirid märgitud Düünat pidi, seega kuuluvat meie Vene mõjupiirkonda. Ei saa öelda, et oleksin veendunud, et see pole nii. Pärast tuleb [sõjaväeosakonna peakontrolöri asetäitja] A.[lfred] Terras ettekandega. Ta ütleb, et olevat Balti merde sõitnud meie saartest mööda 3 Vene lahinglaeva ja 3 ristlejat. Meil olevat kõik patareid mehitatud. Osalt – Kaitseliit. Arvab, et pole otsese kallaletungi ohtu. Olen samal arvamisel.

Riigikontrolli tsiviilosakonna juhataja Aksel Mei. Autor/allikas: RAHVUSARHIIV/FILMIARHIIV.

Ajaloolane Küllo Arjakas: Molotovi-Ribbentropi pakti kohta liikus juba augusti lõpupäevil eeskätt diplomaatilistes ringkondades erinevaid halvaendelisi kuuldusi, mida selgelt kinnitas NSV Liidu rünnak Poola vastu. 23. augusti pakti salajase lisaprotokolliga määrati Saksamaa ja NSV Liidu huvide piir piki Leedu põhjapiiri, aga eelnevatel kõnelustel oli üheks variandiks ka suurriikide huvisfääri piiritlemine piki Daugava (Düüna) jõge, s.t Läti poolitamine. Just Saksa välisminister von Ribbentrop pakkus sellist varianti, et head Läti sadamad (Liepāja ja Ventspils) jääks Saksamaa huvide sfääri. NSV Liidu välisasjade rahvakomissar Molotov aga nõudis tervet Lätit NSV Liidu huvide sfääri ning Hitleriga konsulteerimise järel andis von Ribbentrop selles küsimuses järele.

