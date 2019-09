Slutski: Venemaa ei tunnista Eesti okupeerimist

"Eesti jätkab tegelemist ajaloolise ketserlusega, korrates lõputuid mantraid "nõukogude okupatsiooni" kohta. Me ei tunnista mitte kunagi sellist tõlgendust," kirjutas Slutski oma Twitteri kontol.

Tema sõnul on jumalateotus NSV Liidu rolli eitamine Euroopa fašismist vabastamisel ja selle võrdsustamine natsi-Saksamaaga.

Eesti välisministeerium avaldas esmaspäeval nördimust Venemaa välisministeeriumi ajalooliselt ebatõeste väidete üle ning mõistis hukka Venemaa välisministeeriumi korduvad katsed õigustada Molotovi-Ribbentropi pakti.

Eesti välisministeeriumi avalduses rõhutati, et "Eesti Vabariik ei osalenud Teises maailmasõjas ning kannatas nii natsi-Saksamaa kui ka Nõukogude Liidu okupatsiooni all. Nõukogude Liit ei vabastanud Eestit, vaid okupeeris meid pea viiekümneks aastaks. Oleme sügavalt nördinud, et Venemaa jätkab ajalooliste ebatõdede levitamist ning nõukogude režiimi erinevate kuritegude pisendamist".