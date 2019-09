Swedbank: rahapesuvastases töös on olnud vajakajäämisi

Swedbank on esitanud Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonile vastused seoses pangas toimuva kontrolliga. Pank leiab, et rahapesuvastases töös on olnud ja on endiselt teatavaid vajakajäämisi.

"Ajalooliselt ei ole pank eraldanud piisavalt ressursse ja kompetentsi klientide ja kolmandate isikute rahapesuriski adekvaatseks juhtimiseks. Pangasisene rollijaotus ei ole olnud piisavalt selge ning on esinenud olukordi, mil pank ei ole järginud oma sise-eeskirju ja protseduurireegleid. "Tunne oma klienti" ja riskihindamise valdkonnad on need, kus Swedbankil on olnud ja on endiselt arenguruumi. Seda nii Rootsis kui Eestis," teatas Swedbank.

Rootsi ringhääling SVT väitis talvel, et Swedbanki ja Taani panga Danske Bank Eesti filiaali kontode vahel liikus umbes 3,8 miljardi euro väärtuses kahtlast raha.