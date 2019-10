Swedbanki nõukogu esimees Göran Persson andis reedel Tallinnas pressikonverentsi, kus kinnitas, et Rootsi pangal on kindel plaan Eestis jätkata ning siin ka oma tegevust laiendada.

Göran Persson märkis, et kuigi rahapesuskandaaliga seoses on mõnel pool levinud kuulujutud ulatuslikest muudatustest, ei pea need paika ning Swedbank on pühendunud Eesti turule.

Nõukogu esimehe sõnul on Swedbankil neli koduturgu - Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu. "Me jääme siia ja jätkame siin ka kasvamist," rõhutas Persson, kuid lisas, et selle eesmärgi täitmiseks on vaja lahendada rahapesuskandaalini viinud probleemid ning alustada olukorrast, kus on täpselt selge, mis minevikus toimus. Eesti näol on tema arvates lähema 10-15 aasta jooksul tegu kasvava majandusega, kus tasub kohal olla.

Pressikonverentsi alustas Persson tõdemusega, et tal ei olnud algselt plaanis üldse Swedbanki nõukogu esimeheks saada, kuid leidis olukorda arvestades, et on kohus tulla appi pangale, mida tema rahandusministriks oleku ajal loodi ning mille klient ta ka ise on olnud.

Persson selgitas, et Rootsi panganduse kunagised väärtused lähtuvad põhimõttest "tee kõvasti tööd, säästa oma raha ning mõnikord ka palveta" ning kaasaegne rahapesu pole nende väärtustega kindlasti kooskõlas.

Endine peaminister selgitas, et uut tüüpi kuritegevus vajab senisest tihedamat ja rahvusvahelisemat koostööd ning seetõttu on ta oma visiidil ka kohtunud Eesti võimuesindajatega. Persson toonitas, et ei tasu olla naiivne ning loota, et rahapesuskandaalini viinud probleemid maailmast kuhugi kaoksid ning seetõttu on tegu ka ennetavate sammudega. Küll aga loodab ta, et lähiaastatel on Põhjamaade pangad nende rahvusvaheliste probleemidega võitlemisel esirinnas.

Perssoni sõnul on teda Eestis vastu võetud avatult ja koostöövalmilt. Ta täpsustas, et Eestisse tuli ta alandlikult ning tema eesmärgiks ei olnud tulla siia ütlema, mida tegema peaks, vaid pakkuma ühistes huvides koostööd.

Rahapesuga võitlemise meetmed võiks tema sõnul võtta kokku põhimõttega "know your customer" ehk "tunne oma klienti", mis tähendab, et oma kliendi tundmine on oluliseks ennetavaks vahendiks ka rahapesuga võitlemisel. Swedbanki põhitegevus on Perssoni sõnul endiselt edukas ehk tegu efektiivse ettevõttega, millel on seetõttu ka võimekus rahapesuga võidelda.

Persson, ametisse asuv Swedbanki uus tegevjuht Jens Henriksson ja Swedbanki praegune tegevjuhi kohusetäitja Anders Karlsson saabusid Eestisse neljapäeval, mil nad kohtusid Eesti Panga presidendi Madis Mülleri, rahandusminister Martin Helme ja finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleriga. Reedel kohtus Persson peaminister Jüri Ratasega.

Sotsiaaldemokraat Persson oli Rootsi peaminister aastatel 1996-2006. Hiljem on Persson olnud nõukogu liikmeks mitmetes suurfirmades, sealhulgas Alandsbankenis.

Rootsi ringhääling SVT kajastas veebruaris, et Swedbanki ja Taani panga Danske Bank Eesti filiaali kontode vahel liikus vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk umbes 3,8 miljardit eurot kahtlast raha. Praeguseks on Swedbanki rahapesuskandaali vähemalt või rohkemal määral luubi alla võtnud nii Rootsi, Eesti, USA kui ka Euroopa Liidu võimud.