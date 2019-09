Kui vanu rehve juba põlevkiviõlitööstuses kasutatakse, siis aasta aega kestnud katsed tõestasid, et kõrge kütteväärtusega põlevkiviõli saab ka siis, kui selle tootmises kasutada prügiplasti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

TTÜ põlevkivi kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu ütles, et päris ilma põlevkivi või mõne muu lisandita on tavalisest plastist õli ajamine väga keeruline.

"See protsess on väga tujukas. Mõnikord tuleb välja, mõnikord ei tule," lausus Riisalu.

Riisalu sõnul on nende tehnoloogia plussiks see, et õlitootmisel saab kasutada igasuguseid plastjäätmeid.

"Meie võtame selle plasti, millega teised midagi peale hakata ei oska. See tähendab, et seguplasti. See võib tulla olmejäätmetest, jäätmekütustest, prügila kaevamisest, kust tahes. Meie katsed on näidanud, et jääb ära üks oluline etapp, selle plasti eelnev puhastamine. Seda ei ole vaja ei pesta ega muud moodi puhastada. Ainult metallitükke ja puuronte ei peaks sees olema," rääkis Riisalu.

Uue tehnoloogia vastu on huvi üles näidanud mitmed ettevõtted eesotsas Eesti Energiaga. Põlevkivi kompetentsikeskuse seniste kogemuste põhjal võib laboris tehtud leiutise tööstuses kasutusele võtmine võtta aega umbes viis aastat.