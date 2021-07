Laborikatsed: Eesti Energial pole mõtet keemiatööstuses põlevkivist loobuda

Lähima paarikümne aastaga plaanib Eesti Energia muuta ettevõtte põlevkiviõlitööstuse osa ringmajanduse põhimõttel tegutsevaks keemiaettevõtteks. Laborikatsed on näidanud, et kvaliteetsema toodangu saamiseks pole Eesti Energia keemiatööstuses mõtet põlevkivist loobuda.

Süsiniku jalajälje vähendamiseks on Eesti Energia võtnud eesmärgiks, et praegu peamiselt laevanduses kasutatava põlevkiviõli tootmisel hakatakse alates 2024. aasta teisest poolest lisaks põlevkivile kasutama vanaplasti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu vanaplasti probleem nii Eestis kui ka Euroopas aina suureneb. Meil on olemas tehnoloogia selle probleemi lahendamiseks. Koos partneritega me näeme, et saame välja töötada lahenduse, kuidas ühelt poolt ära kasutada vanaplasti ja teiselt poolt minna laevakütuste tootmiselt üle keemiatööstusele," selgitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži põlevkivi kompententsikeskuses tehtud laborikatsed näitasid, et Auveres Eesti Energiale põlevkiviõli tootvaid tehaseid pole uue tehnoloogia käikuvõtmisel vaja vanarauda anda. Küll pole neis tehastes õli tootmisel vanaplasti kasutusele võtmisel võimalik siiski põlevkivist loobuda.

"Me näeme, et põlevkivi on sellesse protsessi vaja. Mis rollis see seal täpselt on, see on tuleviku uuringute küsimus. Põlevkiviõli kvaliteet plasti lisamisel igal juhul ka kütusena paraneb, kuna selle kütteväärtus tõuseb," rääkis põlevkivi kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu.

Hiljemalt 2040. aastaks on Eesti Energial kavas lõpetada õli müümine laevakütuseks ja luua selle väärindamiseks keemiatööstus.

"Tooted, mida tulevikus meie toodetavast toorainest tehakse, on need samad asjad, mida ka praegu kasutatakse: liimid, värvid, riiete lähteained jne. Need on asjad, mida me iga päev kasutame," ütles Vals.

Eelmisel aastal müüs Eesti Energia üle 450 000 tonni põlevkiviõli.