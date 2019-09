Politsei pressiesindaja Moses Carteri sõnul puhkes tulekahju islamikoolis ajal, mil õpilased Koraani õppisid, vahendas Reuters.

Kaks ellujäänut on politsei teatel viidud haiglasse.

Carteri sõnul on tulekahju põhjus elektririke.

Politsei sõnul otsivad nad rusudest veel ohvreid. Ametnike sõnul olid hukkunud vanuses 10 kuni 20 aastat.

President George Weah avaldas Twitteri vahendusel kannatanute peredele kaastunnet.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved