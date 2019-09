Haapsalus meenutati suurt põgenemist üle mere Läände

Suure põgenemise mälestuseks süüdati küünlad Rannarootsi muuseumi ees 2014. aastal avatud maakividest paadikujulisel monumendil ja kohalikud näitlejad taaslavastasid stseeni paadipõgenemisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Noore tüdrukuna Vormsilt põgenenud Maria Ingeborg Gilbert meenutas, et merereis Rootsi oli raske.

"Esimene mälestus on, kui me olime suure laeva pardal. See oli niisugune suur laev. Meid oli 330 inimest pardal ja kõik jäid merehaigeks. See oli päris tormine. Kaks ööpäeva olime pardal," meenutas vormsirootslane.