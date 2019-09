EELK juhid sõidavad Moskvasse ja plaanivad kohtumist ka patriarh Kirilliga

Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill oli Eestis visiidil 2013. aastal ja see oli tema esimene ning seni ka ainus ametlik visiit Eestisse patriarhina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

EELK peapiiskop Urmas Viilma meenutas, et ka siis kohtus patriarh Kirill EELK peapiiskopiga, kes oli toona Andres Põder. Nüüd, aastaid hiljem on kavas teha vastukülaskäik.

"See on seekord siis meie initsiatiivil. Juba kevadel saatsime kirja, et oleme Moskvasse tulemas. Külastame ka Eesti kogukonda Moskvas ja plaanime pidada ka Eesti saatkonnas eestlastele jumalateenistuse. Kohtun ka Venemaa luterikiriku peapiiskopiga nii, et meil on mitu erinevat põhjust, miks sinna minna. Üks põhjus võiks olla ka kohtumine Vene õigeusu kiriku peaga," selgitas Viilma.

Viilma sõnul soovib ta patriarhiga rääkida sellest, kuidas saaks Eesti luterikirik teenida neid eestlasi, kes elavad Venemaal. Sama teema oli jutuks ka patriarh Kirilli Eesti-visiidi ajal.

Viilma selgitas, et luterikirik on tegutsenud tänase Venemaa territooriumil aastasadu.

"Ja meil on päris palju kogukondi Petserimaal ja samuti Siberis, kus eestlased elavad ja asuvad. Seal on vaja koostööd teha," lisas ta.

Viilma sõnul ei ole välistatud patriarh Kirilli uuesti Eestisse kutsumine. "Ta on Eestis varem käinud ja ka siin on ju õigeusu kogukond väga suur - lisaks Eesti apostlik-õigeusu kirikule ju ka Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik. Ja ega koostöö ei ole ka ainult piirideülene, vaid koostöö on ka Eestis," ütles Viilma.