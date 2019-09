Briti ekspert: Thomas Cookile sai saatuslikuks möödunud sajandi ärimudel

Thomas Cook kuulutas esmaspäeval välja pankroti. Veel pühapäeval peeti läbirääkimisi lisaraha saamise üle, millega taheti päästa 178 aasta vanust reisifirmat, aga need kukkusid läbi. Seejärel algas ka kõigi aegade suurim rahuaegne päästeoperatsioon. Koju tagasi tuua tuleb üle 150 000 briti, kes kuskil laias ilmas puhkavad. Maksma nad selle eest ei pea. Valitsus on rentinud 45 lennukit, mis lendavad 64 sihtkohta. BBC andmetel küsis Thomas Cook valitsuselt ka rahaabi 150 miljonit naela, kuid sellest keelduti. Ministrid otsustasid, et see raha päästaks firma ainult mõneks nädalaks.

Briti reisiekspert Simon Calder ütles, et Thomas Cook kasutas mudelit, mis oli suurepärane läinud sajandi teises pooles, kui inimesed läksid kohalikku reisibüroosse ja ostsid endale pakettreisi. "Nüüd käivad asjad teistmoodi. Igaüks saab endale ise lennukis istekoha broneerida, hotelli valida, auto rentida. Inimesed panevad oma puhkusereisi ise kokku." Thomas Cook süüdistab oma probleemides mitmeid asjaolusid, sealhulgas poliitilisi rahutusi sihtkohtades, läinudsuvist pikka kuumalainet ja muidugi Brexitit, mille tõttu kliendid puhkusereise edasi lükkavad.

Eesti Turismifirmade Liidu asepresident Anne Samlik ütles, et kõik, mis maailmas toimub, mõjutab turismi kohe, nii ka Thomas Cooki pankrot. "Ta mõjub neile turgudele, kust nad reise korraldasid. Lisaks mõjub ta kindlasti sihtkohtadele, sest nende mahud hotellides olid väga-väga suured," rääkis Samlik ERR-ile. Kunagi sai ka Eestist Thomas Cookiga reisida, aga praegu ei ole Samlikule teadaolevalt Eesti reisibüroodel Thomas Cooki vahendamise õigust. Briti Thomas Cooki reise said osta ainult Briti krediitkaarti ja Briti alalist elukohta omavad inimesed. "Nii et ma väga loodan, et Eesti inimesed sinna rataste vahele ei jäänud."

Samlik ei nõustu ühe Thomas Cooki pankroti põhjusena välja toodud väitega, nagu oleks pakettreiside aeg möödas. "Pakettreiside olemus ajas muutub ja praegu on nad vähemalt eestlaste seas väga populaarsed. Eestlased ongi jagunenud kaheks: on need, kes on pakettreiside fännid ja on need, kes soovivad oma reisi ise korraldada. Ja see on väga normaalne situatsioon."