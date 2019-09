Politsei otsib Tallinnas kadunud endist pangajuhti Aivar Rehet

Aivar Rehe lahkus täna hommikul kella kümne ajal Pirital Kloostrimetsas asuvast kodust ning lähedastel puudub info tema praeguse asukoha kohta.

Mees on 180 cm pikk, tal on hallisegused lühikesed juuksed. Tal võib seljas olla must dressipluus ning jalas mustad dressipüksid kirjaga Collistar, samuti mustad valge tallaga tossud.

Politsei palub kõigil, kes on Aivar Rehet näinud või kellel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 112.

Politsei ei soovinud ERR-i päringu peale täpsustada, kas Rehe elu võib olla ohus.

Aivar Rehe juhtis Danske panga Eesti haru 2006. kuni 2015. aastani. Nendesse aastatesse jääb aeg, mil pangas toimus ulatuslik rahapesu. Rehe on öelnud, et tunneb toimuva suhtes vastutust, kuid tema hinnangul olid rahapesu tõkestamise meetmed piisavad ajal, mil pangast liikus väidetavalt läbi 200 miljardi euro ulatuses mitteresidentide kahtlast raha. Rehe väitel kontrolliti klientide tausta pangas piisavalt.