Prokurör: Aivar Rehele pole kahtlustust esitatud

Aastatel 2007 kuni 2015 liikus läbi Danske panga Eesti filiaali 200 miljardit eurot kahtlase päritoluga raha, mullu detsembris esitas riigiprokuratuur kümnele panga töötajale kahtlustuse rahapesus. Panga eksjuhile Aivar Rehele aga kahtlustust ei esitatud.

Kui esmaspäeval käivitas politsei mõned tunnid pärast Rehe kodust lahkumist suurotsingu, kerkis üles spekulatsioon, kas mehe käitumine võib olla seotud käimasoleva juurdlusega.

"Ma võin kinnitada, et tõesti me suhtlesime Aiva Rehega ca aasta tagasi menetluse käigus," kinnitas riigiprokurör Marek Vahing, samas ei soostunud ta kommenteerima, kas Rehe on juhtumi kohta ütlusi andnud või milliseid menetlustoiminguid temaga üldse on tehtud.

Vahing kinnitas samas, et kahtlustust Rehele esitatud ei ole ja mehe kadumine panga rahapesu uurimist ei mõjuta. Ka ei soovinud ta spekuleerida, kas Vene finantsinspektsiooni möödunudnädalase külaskäigu ja Rehe kadumise vahel võib olla seos.

Esmaspäeva hilisõhtul pimeduse saabumise tõttu lõppenud otsingud jätkusid teisipäeva hommikul.

Otsingutel osalevad lisaks politseinikele ka mitmete vabatahtlike organistasioonide liikmed, samuti mõned Rehe tuttavad.

Aivar Rehel on relvaluba, kuid politsei andmetel ei oma ta relva. Tuginedes lähedaste tähelepanekutele, on politseil alust arvata, et mees võis kaaluda enesetappu.

Põhja prefektuuri välijuhi Mihkel-Jaagup Laatsi sõnul toimuvad otsingud lisaks Rehe kodupiirkonnale ka Viimsis. Kuna kadumispaiga lähistel on mitmeid veekogusid, siis on ka neid üle vaadatud.

"On mitmel korral kontrollitud, on tellitud ka erinevad uuringud, kus on näha, kus kohas see vesi liikunud on, kõik need on täna juba üle kontrollitud," kinnitas Laats.

Endise pangajuhi kadumine on pälvinud ka rahvusvahelise meedia tähelepanu, seda on kajastanud USA majandusuudiste agentuur Bloomberg ja Suurbritannia ärileht Financial Times, samuti Danske panga kodumaa Taani meedia.