Politsei jääb Rehe surma asjaolude senisele versioonile kindlaks

Politsei ja prokuratuur rõhutasid esmaspäeval avaldatud teates, et eelmisel nädalal kadunuks kuulutatud ja hiljem oma koduaiast surnuna leitud Danske panga eksjuht Aivar Rehe tegi enesetapu ning seda olevat kinnitanud ka kohtuarst.

"Politsei ja prokuratuur kinnitavad, et kõik meie käsutuses olevad tõendid ja teave näitavad otseselt, et tegemist oli enesetapuga. Tänaseks on seda kinnitanud ka kohtuarst," öeldakse meediale saadetud lühikeses teates.

"Ka Danske panga kriminaalmenetluse raames viimastel päevadel läbi viidud toimingud ei ole andnud ühtegi viidet, mis annaks aluse Aivar Rehe surma põhjuses kahelda ning kinnitavad, et tegemist oli enesetapuga," lisatakse samas teates.

Siseminister Mart Helme teatas reedel, et ootab politseilt esmaspäeval ülevaadet Rehe kadumise, otsingute ja leidmisega seotud asjaolude ning edasiste tegevuste kohta.

Ühtlasi pidas Helme vajalikuks, et politsei vaataks üle protseduurid, millest lähtuvalt kadunud isikute juhtumite puhul tegutsetakse. Oluline on, et otsingutega kaetakse kõik kadunud isiku jaoks seotud paigad.

Kolmapäeval oma koduhoovist leitud Danske panga eksjuhi Rehe surnukeha oli seal olnud esmaspäevast saadik, kui perekond teatas, et mees läks hommikul jalutama ning koju ei naasnud.

Rehe kadumise, leidmise ja surma asjaolude väljaselgitamist juhtinud Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder tõdes reedeses Postimehes, et Rehe otsimisel tehti vigu. Mehe koduhoov jäeti üle kontrollimata, sest otsustati vastu tulla perekonnale, kes ei soovinud võõraid inimesi oma tagaaeda.

"Muidugi ma tunnen, et oleksin saanud asju paremini lahendada ja oleks võinud olla teatud küsimustes jõulisem, aga sel hetkel tahtsin olla lähedaste vastu empaatilisem. Ja ma võtan selle eest moraalse vastutuse," ütles Põder.