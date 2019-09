Lindude sügisränne on täies hoos

Lindude sügisränne on hoo sisse saanud. Arvukamalt on liikvel näiteks valgepõsklagled ja sookured. Sügisrände kõrghetk jõuab kätte aga oktoobris, mil oma kulminatsiooni saavutab arktiliste veelindude ränne.

Sügis tuleb ja linnud lähevad. Haapsalu lahele on praegu kogunenud sellised liigid nagu lauk, viupart ja ka rääkspart. Tegemist on veelindudele soodsa kohaga.

"Haapsalu laht on unikaalne piirkond. Ta on suures osas selline madal meri, kus vee sügavus on väga väike. See tähendab seda, et need veelinnud, kes sukelduda ei saa, saavad toitu leida ka kaldast eemal, nad ulatuvad siis oma nokaga põhjast toitu haarama," selgitas ornitoloog Marko Valker.

Valker ütles, et kõige hoogsam on sügisränne oktoobris, kui kätte jõuab arktiliste veelindude rände kõrghetk. Algajal linnuhuvilisel soovitab ta esimese vaatluse teha koos kogenud tuttavaga. Parim koht selleks on mere ääres.

"Teine soovitus on see, et kindlasti tasub minna välja juba varahommikul, sest lindude ränne on selline asi, mis esimestel hommikutundidel on kõige intensiivsem," ütles Valker, lisades, et viimaste aastate kohta on tänavune linnusügis keskmine, kuid aastakümnete jooksul on rände aeg nihkunud hilisemaks.

"Mida võib pikemas plaanis välja tuua, on see, et meie lindude lahkumine on muutunud mõnevõrra hilisemaks just pikas plaanis tänu sellistele soojematele sügistele ja sellele, et külmad saabuvad mõnevõrra hiljem. Siin ühe-kahe aasta võrdluses see ei tule võib-olla nii hästi välja, kui võrdluses aastakümnete taguse ajaga," ütles ornitoloog.

Valker lausus, et Läänemaal Põõsaspea neemel tänavu sügisel tehtavate vaatluste põhjal saavad linnuteadlased hiljem analüüsida, kuidas on muutunud Arktikas pesitsevate ja siit läbi rändavate lindude arvukus.