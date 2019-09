Eesti panustab välismissioonidesse 450 sõduriga

Eesti plaanib välismissioonidel järgmisel aastal panustada 450 sõduriga. Suuremad missioonid on NATO reageerimisjõud NRF, Prantsusmaa juhitav Kesk-Aafrika missioon ja väekaitserühm Kabulis. Plaanis on eriväelasi saata esmakordselt Aafrikasse Malisse. Plaani realiseerimiseks on vajalik riigikogu luba.

Järgmisel aastal on Eestil plaanis saata välismissioonidele suurusjärgus sama palju sõdureid nagu tänavugi. Mõningaid muudatusi on - Aafrikasse on plaanis saata rohkem sõdureid ja ka täieneb ka spetsialistide nimekiri, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on plaanis suurendada Mali osas eriüksuste jagu ehk siis suurusjärgus 50 inimest suureneb kogu Mali missioon meil järgmise aasta sees," rääkis kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülema asetäitja, kolonelleitnant Märt Plakk.

Kesk-Aafrika on Prantsusmaa peamine välismissioon ja sinna on lisajõude tarvis. Praegu pole eriüksuse ülesanded veel täpselt paigas, kuid eeldatavasti hakatakse kohalikke välja õpetama.

Kaitseministeeriumi asekantsler Kadi Silde ütles, et eriväed töötavad koos eeskätt prantsuse erivägedega ja nende roll on väljaõpe, abistamine ja Mali üksuste saatmine.

Läänemerd ümbritsevaid riike koondavasse ja brittide juhitavasse Ühendekspeditsiooniväkke JEF on plaanis panustada 24 sõduriga, kelle hulgas on ka isevalmistatud lõhkekehade demineerijad ja miinituukrid. JEF on loodud eelkõige kiirreageerimiseks ohtudele Baltimaades.

"Fookus on Läänemere regioonil, aga sisuliselt vajaduse ilmnedes on võimalik seda saata kuhu iganes," sõnas Kadi Silde.

Märt Plakk lisas, et juhul kui JEF saadetakse välja, siis Eesti kaitseväe inimesed suure tõenäosusega lähevad sinna kaasa. "Konks on lihtsalt selles, et igakordsel väljasaatmisel on koostöö raames selline kokkulepe, et kas siis konkreetsesse kohta saadetakse oma sõdurid."



Välismissioonidel kasutatakse ka eesti kaitsetööstuse toodangut - Malis katsetatakse eesti iseliikuvat roomiksõidukit, juba pikemat aega on kasutusel kaugkäivitusega lõhkekehade segaja.