"Ma tänan eestlasi Malis kohalolu eest. Tean, et teie baasile tehti juulis terrorirünnak ja seda enam on teie panus siin oluline. Tänan, et olete meie liitlaseks terrorismivastases operatsioonis ja ma soovin teile edu edaspidiseks," ütles Lecointre.

Eesti kontingendi vanem major Raido Jõgi andis kindral Lecointrele ülevaate Eesti üksuse missioonist, tutvustas Eesti rühma kasutuses olevaid käsitulirelvi ning soomukit SISU XA-188 EST. Lisas demonstreeris Eesti üksuse juures olev Milrem Robotics oma mehitamata maismaasõidukit THeMIS, mille juhtimist ka kindral Lecointre ise proovis.

Eesti üksus elab Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Lisaks Eestile toetab operatsiooni Ühendkuningriik transpordihelikopteritega ja Hispaania õhuväekomponendiga