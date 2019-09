"Kuldrenett" on üle mitme aasta õige magus

Tänavuse õunsaagi saatus otsustati juba kevadel ja nii ongi mõnes aias puud lookas ja teises kohas ubinaid hoopis napib. Põhjust rõõmustamiseks on aga neil, kel aias kasvab "Kuldrenett", sest üle mitme aasta on see sort õige magus.

Tallinnas toimunud õunafestivalil valiti teist aastat järjest parimaks õunasordiks "Liivika", vahendas "Aktualane kaamera".

Meelis Tiigimäel on Järvamaal kasvamas 130 sorti õunu ning tema kogemus on näidanud, et eestlane on maias ja armastab magusaid sorte. Nii on praegu ostjate seas hea minek nii "Tiinal" kui "Kuldrenetil".

"Tänavuaastane "Kuldrenett" on hea nüansiga - ta on küpsenud. Mitu aastat pole seda olnud, et "Kuldrenett" saab kollaseks, valmis ja ta on ka veel maitsev," rääkis Tiigimäe.

Kuigi õunafestivali ajal oli Rebase talu lett eri sorti õunakastidest lookas, siis tänavune saak jäi loodetust poole väiksemaks, sest õitsemiseajal käis öökülm ubinaaiast üle.

Tartumaa Aakre talu õunaed jäi suuresti öökülmast puutumata ja peremees Neeme Univer on saagiga enam kui rahul. Nii hea saagi ja korralike hoiutingimuste korral jagub kodumaiseid ubinaid kuni märtsini.

Univeri sõnul armastab eestlane magushaput, ilusa välimusega õuna. Vähetuntud sordid lähevad kaubaks siis, kui neid saab enne maitsta.

""Liivi kuldrenett" on see, mis kindla peale ära ostetakse, aga mina arvan, et "Krista" on väga hea sort. Tervet aeda ei tasu seda panna, sest sa ei jõua ära müüa," selgitas Univer.

Aga kel veel õunad puus, siis soovitab Tiigimäe ubinad kiiresti ära korjata ja maha jahutada, sest õun soojas ei säili. Kindlasti peab hoiuruum olema kuiv ja võimalikult jahe.

Suurkasvatajate hoidlates on vaid mõni kraad sooja, et õunad kestaksid kevadeni.