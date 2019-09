"Olukorrast riigis": eelarve seletuskiri pole tavalisele inimesele arusaadav

Riigieelarve seletuskiri peaks olema arusaadav keskmise haridusega tavalisele inimesele, kuid seda arusaama on rikutud, sest 2020. aasta eelarve seletuskiri on läbipaistmatu ning raha on üsna arusaamatul moel eri kohtadesse pudistatud, rääkisid ajakirjanikud Marju Himma ja Andrus Karnau Raadio 2 saates "Olukorrast riigis".

Himma ütles, et 442 lehekülje pikkune riigieelarve seletuskiri peaks midagi seletama tavainimesele, aga tegelikult muudab see riigieelarve palju läbipaistmatumaks.

"Jääb ka arusaamatuks, mida siis tähendab see uus riigieelarve koostamise põhimõte, kus eelarve koosneb ministrite juhitavatest programmidest," sõnas ta.

Himma sõnul pudistavad tulemuste ja eesmärkidega seotud programmid sisuliselt raha erinevatesse kohtadesse üsna arusaamatul moel laiali ja see muudab eelarve veel läbipaistmatumaks.

Ka teadusesse raha lisandumise kohta märkis ta, et jääb ebaselgeks, kui palju teadusele otseselt tulev raha eelarves ikkagi suureneb, sest kui mõni ministeerium nimetab mõne eelarverea ümber teadusrahaks, ei tähenda see sugugi, et raha otse teadlasteni jõuab - seal on sees üsna palju näilisust.

Andrus Karnau resümeeris, et on rikutud printsiipi, et seaduseelnõu seletuskiri peaks olema arusaadav keskmise haridusega tavalisele inimesele.

Kui eelarvet tervikuna vaadata, siis ei saa Karnau sõnul valitsusel, kellel ei ole suuri eesmärke, olla ka eelarves suuri muudatusi.

"See eelarve ongi natuke parem, natuke rohkem raha kui aasta varem ja siis on lubatud ka väikesi palgatõuse riigipalgalistele inimestele - õpetajatele, päästjatele, politseinikele, teadlastele pisut raha juurde. Tulevad mõned investeeringud, mõned on siiski maha võetud /.../ Selline tasapisi edasi liikuv eelarve ilma suuremate muutusteta," lausus ta.