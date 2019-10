Riigieelarve läheb riigikogu täissaali arutamiseks 23. oktoobril

"Ma arvan, et selle valitsuse eelarve on väga ambitsioonikas erinevalt nendest eelarvetest, mida me siin eelneva nelja aasta jooksul menetlesime," ütles peaministri kohustustes olnud siseminister Martin Helme (EKRE) kolmapäeval riigikogu infotunnis.

Tuleva aasta riigieelarve eelnõu kulude maht on 11,6 ning tulude maht 11,8 miljardit eurot. Võrreldes tänavuse aastaga kasvavad kulutused ligikaudu 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot.

Peale selle vaatab valitsus Helme sõnul üle ka laenusaamise võimalused. "Tabuteema, mida ei tohtinud ju aastate kaupa absoluutselt puudutada ja vaatame üle võimalused kaasata erainvestorite raha, et välja ehitada ja käivitada esialgu suured infrastruktuuriprojektid. Siseturvalisuse kvalitatiivse taseme tõstmine, mis samuti nõuab raha ja mida me oleme sinna eelarvesse suunanud," kirjeldas Helme.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ütles teisipäevasel rahanduskomisjoni istungil, et tuleva aasta riigieelarve aluseks on võetud 2,2 protsendiline majanduskasv.

"2020. aasta eelarve eelnõu on nominaalses tasakaalus ja struktuurselt liigub tasakaalu poole, olles puudujäägis 0,7 protsendiga SKPst. 2021. aastaks väheneb struktuurne puudujääk 0,2 protsendile ja eelarve jõuab nominaalselt ülejääki," kirjeldas Helme.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) märkis, 2020. aastast on riigil esimest korda tegevuspõhine eelarve. Ta selgitas, et selle eelarve kontseptsiooni aluseks on süsteem, mis seob strateegilise ja operatiivse juhtimistasandi ning annab juhtidele vajalikud finants- ja juhtimisinstrumendid otsuste tegemiseks, nende elluviimiseks ja kontrolliks.

"Eelnõus peavad olema kirjas mõõdikud, kuidas tulemust hinnata," ütles Kokk. Ta lisas, et komisjonil on kavas eelnõu menetluse käigus laiapindne arutelu koos ministeeriumide esindajatega, et tuua selgus ministeeriumide valitsemisalade lõikes.

Rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri (Reformierakond) juhtis tähelepanu rahavoogude kohta käiva informatsiooni vähesusele. See on oluline teave, mille kohta pole antud ammendavat selgitust," ütles Lauri. Ta lisas. et vahendite kasutamise eesmärgid pole piisava täpsusega kirja pandud.