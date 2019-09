Soome peaminister Antti Rinne ütles pühapäeval, et ükski Euroopa Liidu liikmesriik, nende seas Ungari ja Poola, ei ole otseselt vastu ühenduse finantsraamistiku sidumisega õigusriigi põhimõtete järgimisega liikmesriikides.

Budapest ja Varssavi olid seni olnud selle ettepaneku ägedad vastased.

Rinne ütles rahvusringhäälingule Yle, et sidumine EL-i järgmise eelarveraamistikuga ei tähenda "ühegi liikmesriigi naelutamist seina külge".

See küsimus on üks Soome prioriteete EL-i praeguse eesistujana ning on tekitanud pingeid, eriti Ungari ja Poolaga.

Helsingi on EL-i eesistujana noominud Ungarit põhiväärtuste rikkumise eest.

Rinne sõidab esmaspäeval Budapesti pidama kõnelusi Ungari peaministri Viktor Orbaniga.