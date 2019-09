Ajateenijad saavad igal õhtul väeosast lahkuda, kui ülemal neile etteheiteid pole ja töö on tehtud. Sellist süsteemi kavatseb juurutada Tapal asuv esimene brigaad. Ka siiani on ülemal õigus ajateenija väeosast välja lubada, kuid esimene brigaad tahab julgustada ülemaid seda rohkem kasutama.

Tapal esimese brigaadi õhutõrjepataljoni on saabunud kutsealused. Esimeses brigaadis on tekkinud mõte kohelda ajateenijaid nagu tsiviiltöötajaid – kui sõduri baaskursus on läbi, sõdurid pole metsalaagris, võivad nad väeosast lahkuda.

"Kui meil ei ole neile ülesandeid, neil on teenistusülesanded täidetud, varustus hooldatud, siis see, kas ta läheb Tapale kinno, Rakveresse spaasse või mõni, kes lähemal on, jõuab ka kodust läbi käia, siis see on nende enda teha," rääkis staabiveebel Renzo Rajaste.

Scoutspataljon on seda juba teinud – seal teenivad ajateenijad kõrvuti elukutselistega, kes tööpäeva lõppedes väeosast lahkuvad. Linnaloa annab sõdurile tema vahetu ülem. Kaugemal elavad ajateenijad ei jõua kodus käia, kuid välja saada on praktiline siiski.

"Kui meil oli nädalane metsalaager, siis paljud kasutasid seda võimalustki ära, et kui korra poodi saada, et osta endale väljaspoolt kaitseväge toitu ja asju kaasa," rääkis nooremseersant Hannes Jürgens.

Väljalubade ehk vanas keeles linnalubade andmine on seni seotud bürokraatiaga. Nädalavahetustel on esimese brigaadi pääslas olnud pikad järjekorrad.

Sõdur läheb pääslasse, annab loa seal valvavale kaitseliitlasele, sellel on triipkood, kaitseliitlane laseb paberi skännerisse ja skänner ütleb, kas sõdur tohib minna välja või mitte. Uuest aastast peaks see paber asenduma mingi muu süsteemiga, mis käib kiiremini ja ei teki pääslasse nii pikki järjekordi.

Sõdur, kel kasarmus asjad korras, saab otsustada, kas tulla väljaloalt tagasi enne öörahu või hommikul äratuseks. Kui kella ei tunne, järgmine kord võib-olla väljaluba ei saa.