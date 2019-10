"Eesti on ja jääb Euroopa Liidu laienemise tugevaks toetajaks ja avatud uste poliitika on alati olnud osa meie nägemusest," ütles Kaljulaid pärast kohtumist pressikonverentsil. "Mõistagi on laienemisel omad tingimused ja Euroopa Liidu poole pürgivad riigid peavad reformidega jätkama, aga need muutused – õigusriik ja ettevõtluskliima, demokraatlike väärtuste austamine – ei ole vajalikud mitte ELi, vaid nendes riikides elavate inimeste jaoks."

Konkreetsete kuupäevade asemel on riigipea sõnul hoopiski olulisem sõnum, et tingimuste täitmisel riigid liitumisläbirääkimisteks laua taha ka kutsutakse.

Eesti ja Albaania on mõlemad NATO liikmed ja jagavad kollektiivkaitse väärtusi. Koostööd on tehtud ka IKT vallas, kuid mõlemad riigipead leidsid, et kohti sidemete tihendamiseks on veelgi. Nii arutati võimalusi ettevõtete vaheliste kontaktide tugevdamiseks ning lisaks kliima- ja energiaküsimusi.

Albaania president Ilir Meta on Eestis töövisiidil, mille käigus kohtub veel riigikogu esimehe Henn Põlluaasaga ja peaminister Jüri Ratasega ning külastab e-Eesti Esitluskeskust, NATO Küberkaitsekoostöö Keskust ja Eesti Diplomaatide Kooli.