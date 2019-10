Pangad said võimaluse väljastada pandikirju

Oktoobrist hakkas kehtima seadus, mis võimaldab pankadel väljastada pandikirju. Tegemist on võlakirjadega, mille tagatiseks on kodulaenuklientide kinnisvara.

Seaduse väljatöötanud rahandusministeeriumi hinnangul peaks uus finantsinstrument laenuintressid allapoole suruma ning andma investoritele uue turvalise võimaluse raha paigutamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pandikirjad on investori vaatest eriti kindel investeering, mis peaks viima selleni, et pandikirjade kaudu kaasatud raha hind on võrreldes muude rahastamisallikatega veidi odavam. See peaks viima selleni, et pankadel tekib huvi võlakirjade emiteerimise vastu," selgitas rahandusministeeriumi õigusosakonna juhataja Kaarel Eller.

Ta nõustub, et laenuraha hind on praegu niigi odav, kuid märgib, et see olukord võib muutuda. "See mõju avaldub rohkem siis, kui majanduses on raskemad ajad. Tavaolukorras see hinnavahe pandikirjade ja muude rahastamisallikate vahel ei pruugi nii suur olla."

Suuremad Eestis tegutsevad pangad - Swedbank ja SEB - hetkel pandikirjade emiteerimisest kuigivõrd huvitatud ei ole.

"Ma ei prognoosi, et selle võimaluse tekkimisel nüüd läheb lahti suuremat sorti emiteerimine tagatud võlakirjade turul, sest pankadel üldiselt kapitaliga probleeme ei ole ja samuti investoritel, võiks öelda, ei ole hetkel probleemi selliste turvaliste investeerimisvõimaluste leidmisega," rääkis SEB fondijuht Endriko Võrklaev.

Küll on aga pandikirjade emiteerimise suhtes huvi üles näidanud Luminor ja LHV. LHV loodab järgmisel aastal emiteerida pikaajalisi pandikirju, mille abil oleks võimalik muuta soodsamaks Danske Bankilt üle võetava eluasemelaenu portfelli finantseerimist.