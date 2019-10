Ministeeriumi pressiesindaja Steve Alter ütles kolmapäeval, et Saksamaa on viimase 15 kuu jooksul endale võtnud 225 Vahemerelt päästetud paadipõgenikku.

Järgmisel nädalal arutatav plaan põhineb nendel arvudel ja "kui arvud peaksid märkimisväärselt tõusma", siis on see märk, et süsteem innustab inimesi Vahemerd ületama või et seda kuritarvitatakse. Kui see peaks juhtuma, "siis on minister meelekindlalt valmis mehhanismist taas lahkuma", lausus Alter.

Plaani järgi peaks Saksamaa võtma veerandi Vahemerelt päästetud paadipõgenikest.