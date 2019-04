Liibüa sõjapealiku Khalifa Haftari vägede pealetungist riigi pealinnale Tripolile vallandunud kaos on tõsiselt kasvatanud tõenäeosust, et sealt lahkuvate põgenike paatides on ka terroriste, mistõttu Itaalia sadamad jäävad põgenike ees suletuks, ütles Itaalia siseminister Matteo Salvini.

"Islamiterroristide sisseimbumine ei ole enam risk, vaid see on saanud tõeks. Seepärast on minu kohus tagada, et Itaalia rannikul ei lubata ühtegi (põgenike - ERR) sildumist," ütles immigratsioonivastase erakonna Liiga liider Salvini kolmapäeval raadiointervjuus.

Salvini keeldus ütlemast, kas Itaalia seisukoht võib muutuda, kui Liibüas puhkeb täiemõõduline sõda.

Liibüas on valitsenud segadus pärast kauase liidri Muammar Gaddafi kukutamist võimult. Riigi idaosa hoiab oma kontrolli all Haftar, lääneosa ja pealinna kontrollib lääneriikide tunnustatud valitsus.

Mogherini kutsus EL-i sõjalaevu Vahemerele tagasi saatma

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini kutsus teisipäeval Euroopa riike muutma kurssi ja saatma sõjalaevu tagasi Vahemerele tõkestama inimkaubitsemist ning Liibüa konflikti õhutavat relva- ja naftasmugeldamist.

EL peatas märtsi lõpus Vahemerel läbi viidava operatsiooni Sophia (EU NAVFOR Med) raames merelised operatsioonid, kuid pikendas missiooni mandaati poole aasta võrra.

Sophial osalevad EL-i liikmesriikide sõjalaevad on viimastel aastatel Vahemerel päästnud kümneid tuhandeid migrante, kuid EL oli sunnitud praktika lõpetama Itaalia valitsuse vastuseisu tõttu. Missioon hõlmab edaspidi õhumissioone ja koostööd Liibüaga.

EL-i toonane otsus tuli kaks nädalat enne seda, kui Liibüa idaosa valitsust toetav sõjapealik Khalifa Haftar alustas sõjalist operatsiooni ÜRO ja EL-i toetusega ühtsusvalitsuse vastu Tripolis.

"Ma olen alati toetanud mereressursside jätmist rahvusvahelistesse vetesse, sest nad on tõestanud end tõhusa heidutusena smugeldajatele ja kaubitsejatele," ütles Mogherini Strasbourg'is istungjärku pidavale Euroopa Parlamendile.

Sotsiaaldmeokraadist Itaalia eksvälisministri sõnul on operatsioon Sophia aidanud vähendada migrantide Euroopa saabumisi 80 protsenti. "Loodan endiselt, et liikmesriigid vaatavad oma otsuse üle ja otsustavad merejõud rahvusvahelistesse vetesse tagasi saata."

Mogherini sõnul oleks see mõistlik mitte üksnes inimkaubitsejate heidutamise vaid ka EL-i "kohustuste täitmise seisukohast, mille me oleme endale võtnud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega relva- ja naftaembargo kohta".

EL-i välispoliitikajuht hoiatas ka, et Haftari sõjaline aktsioon võib kasvada üle pikaajaliseks konfliktiks, mida aitavad käigus hoida ebaseaduslikud relvad.

Missiooni Sophia raames on alates 2015. aastast vahistatud umbes 150 inimkaubitsejat ja päästetud 45 000 inimest.