Reede hommikul on Perssonil, Henrikssonil ja Karlssonil kavas kohtumine Eesti peaminister Jüri Ratasega, samuti kohtuvad nad Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ja finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleriga.

Tegemist on Swedbank Grupi nõukogu uue esimehe esimese visiidiga Eestisse, samuti on see esimene visiit uuele tegevjuhile.

Esmaspäeval teatas pank, et lõpetas töösuhte Swedbank Eesti endise juhatuse esimehe Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammeväljaga, kelle tegevus oli peatatud alates 17. juunist. Samuti otsustati töösuhe lõpetada senise eraisikute panganduse juhi Kaie Metslaga. Otsus baseerus panga sisejuurdlusel, mis tõi välja vajakajäämised varasemas rahapesutõkestamise alases töös.

Swedbank Eesti nõukogu nimetas esmaspäeval ühtlasi panga juhatuse esimeheks Olavi Lepa ja finantsjuhiks Anna Kõutsi, kes siiani täitsid neid ülesandeid kohusetäitjatena.

Rootsi ringhääling SVT teatas veebruaris, et Swedbanki ja Danske Banki Eesti filiaali kontode vahel liikus vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk umbes 3,8 miljardit eurot kahtlast raha.