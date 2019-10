Tallinn on Mustakivi tee läbimurdeks planeerinud eelarvesse 20,6 miljonit eurot

Kui kõik plaanikohaselt läheb, valmib nelja aasta pärast Lasnamäge ja Piritat ühendav Mustakivi tee pikendus. Tallinn on selleks planeerinud järgmise nelja aasta eelarvesse kokku 20,6 miljonit eurot, nüüd ootab see veel volikogu kinnitust. Pirita elanikud loodavad aga viimsilased Laagna tee pikenduse kaudu oma linnaosast mööda suunata.

Järgmise aasta eelarvesse on linn kirjutanud 600 000 eurot, millega tehakse ära projekti projekteerimistööd ja keskkonnamõjude hindamine. 2022. ja 2023. aastal investeerib linn tee-ehitusse võrdsetes osades kokku 20 miljonit eurot.

Ehkki Pirita elanikud on läbimurde vastu protesti avaldanud, sest nende hinnangul hakkaksid seda kasutama pigem Viimsi ja Lasnamäe elanikud kui nemad ise, on linn otsustanud projektiga edasi minna.

"Suve keskpaigas tegime deteailplaneeringu avaliku arutelu, kus inimesed said oma ettepanekuid esitada. Neid me kõiki arvesse võtsime ja neid töötab Tallinna kommunaalamet praegu läbi ning tuleb nendega tagasi siia majja (Pirita linnaossa - toim) kas siis selle aasta pooles või järgmise aasta esimeses või teises pooles," kommenteeris Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat (KE) ERR-ile.

Ta tõdes, et kõik ei pruugi siiski nii libedalt minna - näiteks pole paigas veel lõplik tee trajektoor, mis sõltub keskkonnahinnangutest, kui pole välistatud ka hangete vaidlustused ja nurjumised projekti teises pooles.

"Ükski praegune idee ja kavand ei ole veel kinnitatud ja võib plaanide kohaselt veel muutuda. See sõltubki sellest, millised on need keskkonnamõju hindamised, milliseid ettekirjutusi kirjutab meile nii riigi keskkonnaamet kui ka Tallinna keskkonnaamet ja vastavalt sellele hakatakse ka projekteerimistööd tegema," kinnitas Liinat.

Linn loodab trassi paika saada järgmise aasta kevadeks.

Mustakivi tee trassikoridor. Autor/allikas: Tallinna linnaplaneerimise amet

Mustakivi tee pikenduse arutlusel käisid Pirita linnamajanduse komisjoni külastanud elanikud välja aga teisegi idee: välja tuleks ehitada Lasnamäe lõpus olev Laagna tee pikendus, et see jõuaks Iru elektrijaamani. See aitaks kesklinna suunduva Viimsi elanikkonna Pirita teest mööda suunata, et vähendada igahommikusi ja -õhtuseid ummikuid. Seejuures peaks teepikenduse kinni maksma Viimsi vald.

Tõnis Liinat kinnitab, et see idee on uus ja seda pole jõutud veel kellegagi arutada. Samuti vajaks see tema hinnangul laiemat koostööd.

"See ei ole ainult Viimsi, see on ka Tallinn, sinna jookseb ka Jõelähtme sisse, sinna jookseb Maardu linn sisse - see on üks suur ühine koostööprojekt. Seda minu teada praegusel momendil ei ole isegi arutatud," tunnistas Liinat.

Viimsi vallavanem Laine Randjärv (RE) ei oska Laagna tee pikenduse teemat veel kuidagi kommenteerida - see idee jõudis temani ajakirjaniku vahendusel.

"Ma ei oska seda enne öelda, kui pole ju tehtud uuringuid. Kindlasti, iga uus tee lahendab ummikuid. Nii nagu iga uus sild üle jõe parandab olukorda linnas, mis asub kahel pool jõge, niimoodi iga väljapääs ja läbimurre parandab olukorda," kommenteeris Randjärv.

Samas tõdes ta, et ummikud on siiski Pirital, mitte Viimsi vallas tekkiv probleem.

"Viimsi vallas endas ummikuid ei ole. Need ummikud hakkavad tekkima siis, kui me oleme jõudnud järgmistesse punktidesse, järgmistesse pudelikaeltesse," ütles Randjärv.

Tema kirjelduse järgi liiguvad inimesed tipptundidel Pirita teele mitmetest Pirita enda asumitest ja alles see tekitab igahommikusi ja -õhtuseid ummikuid, kuhu ka viimsilased kinni jäävad.

Viimsi valla raha ta aga Laagna tee pikendusse uisapäisa lubama ei hakka.

"See, millised rahavood sinna hakkavad liikuma, kas ja millal, need on eelarvestrateegia ja pikemate strateegiate küsimus. Valla maksumaksja raha me saame otsustada selle üle, mis puudutab Viimsi enda territooriumit, kõik ülejäänud teemad arutatakse läbi koos partnerite ja riigiga," toonitas Randjärv.

Ta lisas, et siiski on viimsilaste jaoks oodatud kõik lahendused, mis Pirita tee pudelikaela probleemi lahendaks - olgu selleks siis Mustakivi tee või Laagna tee pikendus.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov (KE) ütles, et Pirita elanike pakutud lahenduse asemel on töös hoopis üks teine tee-ehitus, mis võib ummikuid hoopis paremini lahendada. Seegi on seotud Laagna teega.

"Rahu tee ots, mis oli kunagi linna poolt ühendatud ja ühendas Laagna ja Peterburi teed ja oli mõeldud paljuski ajutisena – nüüd on siis jõutud nii kaugele, et see ajutine lahendus saab korraliku ristmiku. Sellega me ühendame tegelikult Laagna tee paremini olemasoleva Peterburi maanteega ja kaudselt ka Iruga, mis on selle taga, sest sealt poolt on samuti tehtud uusi ristmikke ja on tänagi suhteliselt hea ühendus näiteks Viimsi valla või Jõelähtmega, mis asuvad seal," ütles Novikov.

Kui projekt saab ehitusloa, rajab riik sinna mitmetasandilise ristmiku. See võib juhtuda juba järgmisel aastal, kinnitas abilinnapea.