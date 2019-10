Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul võis mullu peatänavate koristamisega rahule jääda, muret tegid kõrvaltänavad. Seetõttu tõsteti nõudeid väiksemate tänavate koristamisel.

"Kus on lasteaiad, kus inimesed käivad, neid hakatakse ikkagi kiiremini puhastama. Et ei oodata viis tundi peale lumesaju lõppu, et nüüd hakkame koristama – siis on juba lootusetult hilja koristada. Et ei tekiks tänavatel jäärööpaid, kus autod on kõhtupidi peal," selgitas Klandorf pressikonverentsil.

Vastava korralduse on linnavalitsus andnud ka linnaosadele.

Teiseks hakatakse rohkem tegelema eraomandis olevate kõnniteede ja kõnniteelõikude lumekoristusega. Klandorfi sõnul on seni osa eraomanikke ja ühistuid lihtsalt ignoreerinud lume koristamist.

"Nüüd me oleme andnud mupole korralduse sellega rohkem tegelda, ja kui ikkagi aru ei saada, kohe trahvida," märkis abilinnapea.

Samas pole põhirõhk trahvimisel. Kohtades, kus on statistika järgi rohkem kukkumisi ja kus üleüldse käib rohkem inimesi, võib linn ka ise hakata lund ja jääd tõrjuma, kui teejupi omanik ise sellega ei tegele. Vastutus jääb aga ikkagi tee omanikule.

"Siin on vaja kinnistuomanike head tahet, et nad tasuksid teenuse eest linnale ega pea ise teenuse eest muretsema, vaid lihtsalt kergendama oma rahakotti. Kui nad soovivad ikkagi ise puhastada, aga ei saa sellega hakkama, siis on meil munitsipaalpolitseil ülesanne rangemalt jälgida neid kinnistuid, kus on hooldamata kõnniteed," rääkis Klandorf.

Klandorfi sõnul proovitakse praegu eraomanikega kokkuleppeid saavutada, kuid kehtiv seaduandlus muudab selle üsna keeruliseks.

"Täna on seadusandluse järgi päris keeruline kokku leppida, kuidas eraomanik saab osa võtta oma tänava puhastamisest, kui keegi teine seda puhastab. Seadus ütleb, et me peame sõlmima eraldi lepingu iga omanikuga ja viima selle volikokku – saate aru, milline bürokraatia see on," lausus Klandorf.

Tähelepanelikumalt hakatakse jälgima ka lumekoristusfirmade tegevust. Näiteks peavad kõik linnaosade koostööpartnerid tooma oma tehnika hooajaeelsele väljapanekule ning linnaosavalitsustele on antud korraldus kontrollida, et ega masinatega ei tehta tööd mitmes linnaosas korraga.

"On olnud juhtumeid, kus mõni ettevõte teeb mitmes linnaosas korraga tööd ja tal ei jätku tehnikat, et lund koristada ja välja viia. Täna me proovime hakata seda õigesse rööpasse viima," märkis Klandorf.

Linnavalitsuse uue lumetõrjeplaani peab koos järgmise aasta eelarvega heaks kiitma veel Tallinna linnavolikogu.