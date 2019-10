Eesti teedel tegutseb loomapäästegrupp

Loomapäästegrupp saab päeva jooksul umbes 30 teadet vigastatud loomast või linnust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Valu, me kõik oleme tundnud valu ja me ei taha keegi valu tunda ja me ei saa aru eriti lindude valust - loomade valust, imetajate valust me võib olla saame aru ja see on kõigil väga halb ja me püüaks jõuda väga ruttu selle looma juurde, et tal see valu ära võtta," rääkis Loomapäästegrupi juht Heiki Valner.

Selline on loomapäästegrupi tegevuse mõte. Valner ütleb, et neilt saab abi enam-vähem kogu Eestis, kehvem on Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis kus vabatahtlikke napib. Riik Loomapäästegruppi rahaliselt ei aita. Ning piir, kuhu loomade ravikulude võlad lastakse on 10 000 eurot.

Täpselt sama suur oli koer Täpi ravi kulu. Auto alla jäänud koera vigastused olid ülimalt tõsised ja lootust oli siis vähe. Täpi sai terveks tänu annetustele. Täna võib öelda, et Täpi on peaaegu terve.

"See on üks suur imelugu. Ja edulugu ja inimeste headuse lugu samas, kui üksteise vastu ollakse nii õelad. See on üks imelugu," rääkis Täpi peremees Tanel.

Loomapäästegrupp tutvustas oma tegevust loomade ja loomakaitsepäeva puhul. Küsisime 8-aastase Johannese käest, miks tema arvates on vaja loomi aidata ja hoida ning tema arvas nii.

"Loomi on väga vaja päästa. Kui me elaksime ainult nii, et kõikjal on tehnika ja väga palju pilvelõhkujaid ja maju siis ei oleks tore. Maaim muutuks tühjaks," ütles Johannes.