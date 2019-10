Eestit külastanud Tiibeti eksiilparlamendi saadik hoiatas Hiina äriprojektide eest

Saadik on ringreisil Euroopas, et otsida tuge kõneluste alustamisele dalai-laama ja Hiina valitsuse vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühised äriprojektid Hiinaga tähendavad saadiku hinnangul tihti seda, et demokraatlik riik ei suuda Hiina küsimustes enam iseseisvaks jääda.

"Kõik Euroopa riigid teevad äri Hiina valitsusega, müües ja ostes. Ja nad väga paljus kuuletuvad Hiina ettekirjutustele, mida teha ja mida mitte teha. Aga kes on Hiina, et ta võib öelda vabadele riikidele, nagu näiteks Eesti, Läti, Leedu. Te teate väga hästi, täna pakub Hiina teile äritegemist, samal ajal tahavad nad seda kõike kontrollida. Nii nagu nad praegu Eesti ja Soome vahele tahavad ehitada tunnelit ja see ei ole hea idee," lausus Wangchen.