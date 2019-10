Tiibeti eksiilparlamendi saadik: majanduskasvust tulenev jõud on ebapüsiv

Möödunud nädalal külastas Eestit Tiibeti eksiilparlamendi saadik Thubten Wangchen, kes on parasjagu ringreisil kolmekümnesse Euroopa riiki, et otsida poliitikutelt tuge eksiilis elava dalai-laama ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vaheliste kõneluste korraldamisele.

Hiina Rahvavabariigi võimud on igasugusest dialoogist eksiiltiibetlastega alates 2000n. aastate algusest keeldunud. Millele tiibetlased loodavad ja kas praegu on selliste kõneluste algatamise jaoks parim aeg, uuris saade "Välisilm".

Laama Thubten Wangchen on veendunud, et kui Hiina valitsus end ei muuda, ootab seda ühel või teisel moel Nõukogude Liidu saatus.

"Tiibet ja mitte ainult Tiibet, paljud piirkonnad, vaadake, mis toimub praegu Hongkongis, Taiwan ja uiguurid, nad keegi ei ole rahul Hiina valitsusega. See on märk sellest, et üha tähtsamaks on muutunud inimõiguste ja õigluse küsimus. Demokraatia ja vägivallatus on tähtsam, kui äri, mis on tehtud Hiinas," sõnas ta.

"Hiina on majanduslikult kasvav jõud, igal aastal rohkem ja rohkem. See on ebapüsiv. Kõik muutub. Hiina ei jää igavesti võimsaks maaks," lisas Thubten Wangchen.

Saadiku sõnul on tema Euroopa ringreisi eesmärk rahumeelsete kõneluste ellukutsumine. "Dalai-laama ja president Xi Jinping peavad rääkima, silmast silma ja lahendama Tiibeti probleemi."

1950. aastal okupeeritud Tiibet ei küsi täna iseseisvust. "Meie sõnum on, et palun, katsuks rääkida. Ja meie, tiibetlased ja dalai-laama, ei küsi iseseisvust. Dalai-laama ei küsi Hiinast eraldumist, me palume lihtsalt autonoomiat, kus me saame säilitada oma identiteeti," sõnas saadik.

Usu ja kultuuri kõrval on löögi alla sattunud Tiibeti loodus, millest kaevandatakse maavarasid. "Nagu näiteks kulda, uraani, see on väga ohtlik. Uraani läheb vaja milleks? Et ehitada tuumapomme, et hävitada maailma," jätkas ta.

Et paluda kõnelusi kaotaja positsioonilt, peaks olema midagigi tõsiseltvõetavat, mida omalt poolt pakkuda. Küsimusele, kas ta oleks nõus tunnustama Pekingist määratud isikut järgmise dalai-laamana, vastas Thubten Wangchen järgnevalt: "Sellega ei ole me absoluutselt nõus. Seda me ei aktsepteeriks, sest Hiina kommunistlik partei, nad ei usu jumalat, nad ei usu Buddhat, nad ei usu reinkarnatsiooni. Kuidas nad saavad dalai-laamat valida? See on lapse nali. Isegi dalai-laama ise on öelnud, et ma ei sünni kunagi Hiina valitsuse kätesse."

Samas on Hiina valitsus ähvardanud, et kavatseb dalai-laama nn ümbersünni oma kontrolli alla võtta. "Dalai-laama naerab selle üle ja vastab, oh huvitav, kõigepealt leidke üles Mao Zedongi reinkarnatsioon, kui te Mao Zedongi ümbersünni üles leiate, siis räägime edasi," kommenteeris saadik.

Valdav osa Tiibeti eksiilparlamendi saadikuid elab Indias. Thubten Wangchen on elanud Barcelonas 36 aastat. Ta on elanud katalaanide seas, kellest paljud on samuti igatsenud iseseisvust ja kellele see on jäänud samamoodi kättesaamatuks ja seda Euroopas.

"Ütlen neile, et jah, teil on õigus võidelda iseseisvuse eest, kuid seda ei tule, nii nagu ka tiibetlastele mitte," ütles ta.

Kuid on üks väike ime, mis tiibetlastele appi on tulnud. See on Ühendriikide president Donald Trump.

"Tavatsen ikka öelda, et ta on mõnikord päris naljakas, kuid tiibetlastele pakub ta hetkel väga palju huvi, sest ta on ainuke, kes räägib näost näkku Hiina valitsusega, ärikeeles ja kes on murdnud välja ka Tiibetini," lausus Thubten Wangchen.