Sõdurid söövad, mis tähendab, et kell Kuperjanovi jalaväepataljonis on kohe saamas seitse. Kätte on jõudnud selle päeva viimane toidukord, pärast mida saabub kaua oodatud magus hetk, õhtune vaba aeg.

"Ütleme nii et vaba aega väga ei olegi. Kõik aeg on sisustatud. Mingit tegevust ikka leiab," ütles reamees Reimo Sepp.

"Nii palju kui meil seda on, siis me kas õpime oma jalaväekompanii laulu või koristame voodit või kappe," kirjeldas reamees Hendrik Niit.

Reamees Karl-Markus Sangernebo lisas, et seekord kulub vaba aeg uute kutsealuste juhendamisele. Kui ta aga sel õhtul sõjaväe territooriumilt välja saaks, käiks ta ilmselt kodus ära.

Pärast sööki lähevad sõdurid sõdurikodusse. Reamees Felix Verlin selgitas, et sealt ostetakse vajalikke asju. "Näiteks pesukott, selline asi kulub marjaks ära, mõned žiletid veel, sellised väiksed asjad," sõnas ta.

Vabal ajal saab käia ka pallisaalis või jõusaalis. Küsimusele, miks keegi praegu sinna ei lähe, vastas reamees Sander Kamenik, et kõik on kas linnaloal, puhkusel või siis söömas, tegevust jagub alati.

Reamees Karl Kannik tunnistas aga, et kui ta saaks sõjaväe territooriumilt välja, läheks ta Hesburgerisse sööma ja saaks sõpradega kokku.

Päevas tund aega saavad sõdurid ka nutitelefoni kasutada, muidu on need keelatud.

Kui kõlab vile, hakkab Alfa kompanii õhtuseks loenduseks valmistuma. Kella üheksa lähenedes on rivistus lõpusirgel ja kokku on meestel olnud paari tunni jooksul vaid üks tund, kus nad on tõesti saanud teha seda, mida nad ise tahavad. Nii on see aga ainult esimesed seitse nädalat, kui sõdur on alles saabunud kaitseväkke.

"Nüüd lähme hügieeni ja pärast seda hakkame koristama kasarmut," kirjeldas reamees Mehis Suigusaar õhtu edasist kulgu. "Kell kümme on öörahu."