"Kõrgetasemeline sündmus pakub taas võimaluse tutvustada Eestit kogu maailmale," ütles peaminister Jüri Ratas. Ta lisas, et loodetavasti avastavad külalised palju huvitavat Eesti toidus ja meie toidukultuuris, jõudes ka Tallinnast kaugemale. "Tänan kõiki Eestist pärit tippspetsialiste, kes leiavad võimaluse kaasata oma eduloosse ka enda kodumaad," ütles Ratas.

"Eesti on arvestatav toiduturismi maa ning meil on potentsiaali olla nii toiduturistide võõrustaja kui ka toidukultuuri sündmuste korraldaja. Kõik see eeldab ka erasektori tihedat koostööd, eesmärgistatud tegevust ja head organisatoorset võimekust," ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ning lisas, et valitsus saab pakkuda rahalist tuge ja turismiarenduskeskus rahvusvahelist Eesti kui turismisihtkoha turundust, kuid ei saa enda kanda võtta korralduskohustust ja sellega kaasnevaid riske.

Bocuse d'Or finaal toimub 2021. aastal Lyonis ning regionaalne Euroopa eelvoor toimuks 2020. aastal Eestis. Eelvooru Tallinnas korraldamise eelarve on ligikaudu poolteist miljonit eurot.

Sarnase mõjuga ürituseks võib rallimaailmas pidada Rally Estoniat, mille puhul on riigi osalus samuti alla poole ürituse kogumaksumusest ning ülejäänud rahastuse eest vastutab korraldaja.