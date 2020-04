Kokandusvõistlus Bocuse d'Or toimub plaanipäraselt septembris

Bocuse d'Or Eesti president Dimitri Demjanov ütles ERR-ile, et kokandusvõistluse Euroopa eelvoor toimub plaanide järgi septembris.

Demjanov ütles, et korraldustiim jälgib pidavalt arenguid ja loodab, et augustiks on piirid lahti ja tavapärane elu maailmas taastunud.

Demjanov lisas, et suuremad ettevalmistused on juba tehtud ning Eesti meeskond treenib võistluse jaoks.

Kui osa piiranguid jääb kehtima, saaks varuvariandina Demjanovi sõnul võistlust korraldada pealtvaatajateta, kandes seda üle virtuaalselt. Sel juhul garanteerivad korraldajad võistlejatele ja žüriile vajalikud ohutusnõuded.

Kui olukord ei taastu, siis jäetakse võistlus Demjanovi sõnul ära, kuid see tekitaks keerulise olukorra 2021. aastaks planeeritud finaalturniiril Lyonis.

Varasemalt oli kokandusvõistlusel probleeme riigipoolse rahastuse saamisega, kuid nüüd on olukord saanud lahenduse. "Bocuse d'Or Euroopa kokkade vooru korraldamiseks Tallinnas on sihtfinantseering olemas ja selleks loodud sihtasutus on teinud head tööd. Tänaseks on ettevalmistused lõpusirgel, küll veidi tagasihoidlikumas formaadis, kuid tänu heale tiimile on leitud nõudmistele sobivad lahendused," ütles Demjanov.

Demjanovi sõnul toob kokandusvõistlus muu hulgas Eestisse 5000-liikmelise delegatsiooni ja 150 kokandusvaldkonna ajakirjanikku. Lisaks on plaanis käivitada ka Hooandja projekt, et eesti kokakunsti arendada ja maailmas tutvustada, ütles Demjanov.