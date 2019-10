Demjanov: avaliku raha miljon katab vaid kokandusolümpia elementaarse kava

"Selleks et millegi erilisega silma paista, on vaja teist sama palju ja selleks kaasame erasektori, kui õnnestub – raha osutus väga defitsiitseks kaubaks ja sponsoreid leida on keeruline," ütles Demjanov BNS-ile.

Valitsus teatas eelmisel nädalal, et eraldab Bocuse d'Ori Euroopa eelvooru korraldamiseks reservfondist 775 000 eurot.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo rääkis kolmapäeval riigikogu infotunnis, et sellele summale lisandub maaeluministeeriumist 25 000 eurot, Tallinna linnavalitsusest 100 000 eurot ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) 100 000 eurot ehk kokku koos valitsuse eraldatavaga miljon eurot.

Kingo märkis, et sellele lisanduvad ürituse eestvedaja Kulinaariainstituudi omavahendid 200 000 euro ulatuses, niisiis saab kokandusvõistluse korraldamise eelarve kokku olema 1,2 miljonit eurot. "Meie analüüsi ja arutelu tulemusena selle 1,2 miljoniga on see üritus võimalik ilusti ja soliidselt ära korraldada," lisas minister.

Eestis toimuva vooru eelarve on siiski aga tunduvalt väiksem kui varasematel korraldajatel. Näiteks 2016. aasta Budapesti vooru eelarve ulatus 4,6 miljoni euroni ja 2014. aasta Stockholmi vooru oma kuue miljoni euroni, märkis Demjanov.

Bocuse d'Or on ülemaailmne kokandusvõistlus, mille finaal toimub iga kahe aasta järel Prantsusmaal Lyonis. Kontinentaalsed voorud toimuvad aga igal aastal erinevates riikides.

Pärast aastatepikkust tööd õnnestus Eestil tänavuse aasta alguses saada korraldusõigused järgmise aasta Euroopa finaalvooru läbiviimiseks.

Bocuse d'Or Europe toimub 2020. aasta juunikuu alguses Tallinnas ning kogu konkurss kulmineerib finaaliga 2021. aasta jaanuaris Lyonis.