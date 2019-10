Väliskomisjon: Reitelmann sobib ENPA liikmeks

"Komisjon väga tõsiselt arutas seda küsimust ja me otsustasime esitada kaks otsuse eelnõu. Üks on asendusliikme Vilja Toomasti kohta ja teine on komisjoni ja delegatsiooni liikme Urmas Reitelmanni kohta," ütles ERR-ile väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa (KE).

Eesmaa rääkis, et Reitelmanni osas toimus hääletus, Vilja Toomasti osas leiti aga konsensus. "Napi häälteenamusega võitsid need, kes toetasid Urmas Reitelmanni kandidatuuri," sõnas ta.

Eesmaa: Reitelmann lubas järgida Eesti välispoliitilist kurssi

Eesmaa ise hääletas Reitelmanni kandidatuuri poolt. "Ma rääkisin Urmas Reitelmanniga ja ta mulle päris kindlasti kinnitas ja taunis oma kunagisi üle võlli lausungeid. Ma olen seda talle otse öelnud, et need olid poliitikule vastuvõetamatud, ta on sellest teinud omad järeldused. Ja ta on korduvalt kinnitanud ka mulle, et ta kindlasti järgib Eesti välispoliitilist kurssi," lausus Eesmaa.

Eesmaa sõnul hääletas ta Reitelmanni poolt ka seetõttu, et leiab, et talle tuleks anda uus võimalus.

EKRE esitas Reitelmanni ENPA delegatsiooni pärast seda, kui selle senine liige Jaak Madison valiti Euroopa Parlamenti. Reitelmann on varasemalt esinenud solvavate sõnavõttudega pagulaste ja Eestis elavate venelaste suhtes, mistõttu tõsteti küsimus tema sobivusest sellele kohale.