"Ma olen kannatlik inimene, aga teatud piirini. Mulle jäi silma Maria Jufereva intervjuu pealkirja all "President ei peaks 9. mail Moskvasse minema, kui see tooks sisepinged" ja sain väga vihaseks," kirjutas Toom sotsiaalmeedias.

Jufereva-Skuratovski rääkis kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" Toomas Sildamile antud intervjuus, et ehkki Keskerakonna poliitikud erinevalt teiste erakondade omadest soovitaks presidendil minna järgmise aasta 9. mail Moskvasse, kus Venemaa tähistaks Natsi-Saksamaa üle Teises maailmasõjas saavutatud võitu, siis Jufereva-Skuratovski hinnangul ei peaks Kersti Kaljulaid Venemaa kutset vastu võtma, kui see ühiskonnas pingeid tekitab.

Toom kirjutas oma erakonnakaaslase sõnu kommenteerides poliitiku seisukohtade muutumisest, oma eesmärkide saavutamiseks koalitsioonide ja kompromisside sõlmimisest, kuid lisas, et kusagil peaks olema piir.

"(Aga) ma poleks uneski osanud näha, et minu erakonnast pärit riigikogu saadiku, kes juhib Eesti delegatsiooni ENPA-s, vaated Venemaa osas langevad sajaprotsendiliselt kokku (Reformierakonna liikme - toim.) Erik-Niiles Krossi vaadetega ja lisaks toetab ta veel ka (Urmas) Reitelmanni kandidatuuri (ENPA delegatsiooni liikmena - toim.). Hea küll, arvestame selle kompromissiks," kirjutas Toom.

"Aga milles seisneb kompromiss ajakirjaniku küsimuse osas, mis puudutab 9. maid?" jätkas ta.

Toom leidis, et kui ENPA delegatsiooni juhil ei ole oma arvamust, siis võiks tal olla vähemalt küsimused NSV Liidu rollist fašismi üle saavutatud võidus. "Või, vahest on need Maria valijal? Peaks olema või ma olen siin Brüsselis elust maha jäänud..." kirjutas eurosaadik.

Lisaks viitas Toom, et on väga palju teemasid, mille otsustamine või isegi arutamine tekitab ühiskonnas pingeid. "Näiteks - hallid passid, vene kool, keeleinspektsioon. Ja muideks - ka konstruktiivsed suhted Venemaaga. Kõik see, millel on aastaid püsinud Keskerakonna populaarsus. Vahest sülitame sellele? Tekitab ju pingeid," kirjutas ta.

Toom lõpetas oma postituse, meenutades Vladimir Velmani, kes omal ajal ainsana hääletas riigikogus vastu Eesti osalemisele Iraagi operatsioonis. "Sest ta uskus, et nii on õige. Ja mul on häbi," kirjutas Toom.