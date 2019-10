Kaitsepolitsei juht: äärmuslaste olemasolu Eestis ei saa eitada

"Üldjuhul on meie äärmuslased marginaalsed, aga ei saa öelda, et nad on olematud. Euroopas toimuv on jätnud jälje ka meie islamikogukonnale: Süürias on mitu Eesti päritolu või Eestis sündinud naist, kes on abiellunud mõne islamivõitlejaga ja viibivad koos lastega seal," rääkis Sinisalu usutluses Õhtulehele.

Sinisalu nentis, et kõige keerulisemad on üksiküritajad, kes oma ideid kellegagi ei jaga. "Radikaliseeruvad kodus arvuti taga ja otsustavad mingil hetkel, et oma niiöelda oma pühade ideede teostamiseks on vaja kasutada terrorit ja minna kedagi pussitama, neid inimesi ongi äärmiselt raske tabada," rääkis kaitsepolitsei juht.