Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 750 uut rinnavähijuhtu. Sõeluuringute abil oleks võimalik vähendada rinnavähki suremust kolmandiku võrra, aga seda vaid juhul, kui kümnest uuringule kutsutud naisest vähemalt seitse läheks kontrolli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et see sõnum jõuaks kutse saanud naisteni, trotsisid laupäeval heategevuslikul Roosa Lindi jooksul osalejad Rocca al Mares tugevat tuult ja vihma.

"Tunne on hästi hea, sa ei jookse mitte ainult enda jaoks, kuigi ka meie tervis on väga tähtis, aga just see, et sa saad head teha. Minu meelest see annab väga palju kaasa sellele jooksule," rääkis heategevusjooksul osalenud Eda.

Kuigi Roosa Lindi kampaania on suunatud naiste võitlusele rinnavähi vastu, oli jooksjate seas palju mehi. Kümme kilomeetrit läbinud Sveni sõnul pole selles midagi imelikku, sest eks mehed peavadki naisi toetama ja kaasa kutsuma. Sveni hinnangul võiks ka meestele olla samasuguseid kampaaniaüritusi.

Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog Riina Kütner rõhutas, et kuna varane rinnavähk mingeid sümptomeid ei anna, siis ongi sõeluuring hea võimalus haiguse varaseks avastamiseks.

"Mõnele juba tõesti tundub, et muust enam ei räägita kui rinnavähist, aga osavõtuprotsent ei taha ikkagi kuidagi 70-ni küündida vaatamata meie rohketele väljahüüdudele. Naised, ikka tulge kindlasti, palun," rääkis Kütner.

Eestis on tekkinud olukord, kus nooremad naised käivad usinamalt oma tervist kontrollimas, kuid seda ei tee vanemad naised, kellel on suurem oht haigestuda.

Rinnavähi sõeluuringutele oodatakse naisi vanuses 50-69.

"Tahangi meelde tuletada vanematele prouadele ka, et vähihaigestumine ei lõppe 69. eluaastaga. Ikkagi risk tõuseb vanuse tõustes ja me opereerime ka üle 80-aastaseid ja 90-aastaseid prouasid. Selles mõttes ei maksa mõelda, et ma olen juba nii vana, mis mina enam," ütles Kütner.