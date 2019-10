Poola parlamendivalimiste võitjaks on ennustatud Õiguse ja Õigluse parteid, mis aga ei pruugi saavutada enamust. See annaks võimaluse opositsioonile võimu nimel võidelda. "Aktuaalne kaamera" uuris Poola inimestelt, millist riiki nad ootavad.

"Aktuaalne kaamera" küsis Varssavist 100 kilomeetri kaugusel asuva Ostrow Mazowiecka linnakese inimestelt nende arvamust valimiste kohta.

"Poola areng on minu jaoks tähtis, et meie piirkond areneks positiivses suunas," rääkis Andrzej Jastrzebski.

"Partei, mille poolt ma hääletan, teenib perede ja kodanike huve, see on Poola-meelne," ütles Anna.

"Töö, pension ja kirik," loetles Krystyna, mis temale tähtsad on.

"Suurema demokraatia poolt, sest palju on autoritarismi," sõnasid Zofia ja Edmund.

"Kõige enam demokraatiat ja vabadust. Riigi alused peab säilitama," märkis Jolanta Zawadzka.

Varssavi uuselamurajoon Miasteczko Wilanow on täis noori peresid, ka seal kuulis arvamusi seinast seina.

"Mul ei ole midagi praeguse võimu vastu. Jah, ma hääletan nende poolt," ütles Anna.

"Palju, palju, palju muutusi on vaja, et see laps elaks rahulikul, demokraatlikul maal, kus on puhas õhk ja head elutingimused," rääkis Gosia.