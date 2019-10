Senist võimuerakonda Õigus ja Õiglus (PiS) toetas 43,59 protsenti valijatest, teatas riiklik valimiskomisjon, kui kokku olid loetud kõik hääled. See annab parteile 235 kohta 460-kohalises seimis.

27,4 toetusprotsendiga saavutas teise tulemuse opositsiooniline Kodanike Platvorm (KO), kolmandaks tuli vasakparteide liit 12,56 protsendiga. Erakonnad saavad vastavalt 134 ja 49 kohta.

Parlamenti pääsesid ka konservatiivse Poola Rahvapartei ja erakonna Kukiz liit ning avalikult juudivastane paremäärmuslik Konföderatsioon.

Alates 2015. aastast võimul olev PiS, mida juhib ekspeaminister Jaroslaw Kaczynski, püüdis valimiskampaania ajal mobiliseerida maapiirkondade vaesemaid valijaid, lubades madalapalgalistele maksusoodustusi ning pensioni ja miinimumpalga tõusu. 2015. aasta valimistel toetas PiS-i 38 protsenti valijaist.

Opositsiooniline Kodanike Koalitsioon (KO) rõhutas valimiskampaanias õigusriiki ning tõi esile võimuerakonna korruptsiooniskandaale, kohtureformi ja rünnakuid ajakirjanduse vastu.

"Meid ootab neli aastat rasket tööd. Poola peab veelgi rohkem muutuma ning muutuma paremuse suunas," ütles PiS-i liider Kaczynski, kelle erakonnal oli 460-kohalise parlamendi eelmises koosseisus 239 kohta.

Eksperdid prognoosivad, et tugeva tulemuse teinud PiS jätkab kohtureforme, mis ohustavad kohtute sõltumatust ja õigusriiki ning õhutavad veelgi vastasseisu Euroopa Liiduga.

"Kui lõplikud tulemused peaksid PiS-i laiendatud enamust kinnitama, võime oodata liberaalse demokraatia piiramise jätkumist," ütles Varssavi ülikooli politoloog Anna Sosnowska-Materska.

ERR Poolas: valitsuse sotsiaalprogrammidel ja -toetustel oli oluline osa

Lävepakuküsitluste avaldamine andis Õigusele ja Õiglusele eile õhtul põhjust pidutseda, kuigi partei ootas veel suuremat toetust, vahendas "Aktuaalne kaamera" ajakirjanik Epp Ehand Poolast.

"Suutsime võita vaatamata tohutule rindele meie vastu ja kõik näitab, et nii jääb see ka edaspidi. Kui see jääb nii, siis positiivne muutus jätkub," teatas Kaczynski.

Opositsioon ei suutnud peale Õigusele ja Õiglusele vastandumise oma sõnumitega veenda ja valitsusse neil ilmselt niipea asja ei ole.

"Koalitsioonina näitasime, et suudame teha koostööd ja me teeme koostööd igaühega, kes tahab ehitada demokraatlikku Poolat," märkis Kodanike Platvormi peaministrikandidaat Malgorzata Kidawa-Blonska.

Poola ajalehed räägivad Õiguse ja Õigluse võidust erinevas tõlgenduses.

Nii nagu Poola ühiskond on lõhestunud, on seda ajakirjandus. Ajakirjanik Marcin Makowski teeb kaastööd ka konservatiivse ilmavaatega väljaannetele. Tema sõnul tõi Õigusele ja Õiglusele võidu helded sotsiaaltoetused, mille kõrval õigussüsteemi ja meedia vabaduse probleemid jäid inimestele kaugemaks mureks.

"Sul on raha taskus. Valitsus esimest korda Poolas andis sulle midagi. Jah, muidugi see on veidi populistlik, me ei pea sõnu valima, see on, mis ta on. Aga kui see on võidu valem, siis kes hakkab süüdistama võitjaid," tunnistas Wirtualna Polska ja Do Rzeczy ajakirjanik Makowski.

Analüüsikeskuse Polityka Insight analüütik Ryszard Luczyn ütles, et Õigus ja Õiglus suutis end valijate silmis usaldusväärsena näidata ja sotsiaalprogrammidel oli võidus oluline osa.

"Paljud inimesed hääletavad Õiguse ja Õigluse poolt neil sotsiaalsetel põhjustel. Kuni ei tule majanduslangust, seni see jätkub. Arvamusküsitlused näitavad, et inimesed on õnnelikumad ja tunnevad end paremini," lausus Luczyn.

Luczyni sõnul jätkub ilmselt samamoodi ka meedia ja kohtusüsteemi survestamine. "Me ei tea muidugi kindlasti, aga on räägitud, et nüüd järgnevad sammud meedia suuremaks kontrollimiseks, sest neil on oma meedia ja mis kõige tähtsam, neil on riigimeedia. Ja tõenäoliselt järgnevad uued sammud kohtusüsteemi kontrolli alla võtmiseks, sest sellega ei ole veel lõpule jõutud."

Luczyn usub siiski, et Poola ajakirjandus ja kodanikuühiskond suudavad survele vastu seista tugevamalt kui Ungaris.

Varasem, pühapäeva õhtune video Poola valimistest: