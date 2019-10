Euroopa Komisjon pöördus Poola kohtunike kaitseks Euroopa kohtusse

Euroopa Komisjon otsustas neljapäeval kaevata Poola valitsus Euroopa Liidu Kohtusse, et kaitsta sealseid kohtunikke poliitilise kontrolli eest.

Kohtusse pöördumine on Poola suhtes algatatud rikkumismenetluse kolmas etapp. Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse, kuna leiab, et Poola kohtunike suhtes kohaldatav uus distsiplinaarkord lubab algatada üldkohtute kohtunike suhtes distsiplinaaruurimisi ja -menetlusi ning kehtestada sanktsioone nende tehtud kohtuotsuste sisu alusel, teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus.

Uus distsiplinaarkord ei taga ka seda, et seadusega asutatud kohus teeb üldkohtu kohtuniku suhtes algatatud distsiplinaarmenetluses esimese astme otsuse. Selle asemel annab seadus kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegiumi esimehele õiguse otsustada juhtumipõhiselt ja peaaegu piiramatu kaalutlusõigusega, et konkreetset üldkohtu kohtuniku vastu algatatud kohtuasja hakkab käsitlema esimese astme distsiplinaarkohus. Uus kord ei taga ka kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegiumi sõltumatust ega erapooletust, kuna see koosneb üksnes Poola parlamendi poolt poliitilise otsusega ametisse nimetatud riikliku kohtute haldamise nõukoja valitud kohtunikest.

Uus kord ei taga enam kohtuasjade menetlemist mõistliku aja jooksul, mis võimaldab justiitsministril jätta üldkohtu kohtuniku vastu tõstatatud süüdistused menetlusse ministri määratud distsiplinaarametnike kaudu. Uus kord mõjutab ka üldkohtute kohtunike kaitseõigusi.

"Kokkuvõttes on kohtunikud poliitilisest kontrollist mõjutatud ja seega rikutakse kohtusüsteemi sõltumatust," lieab Euroopa Komisjon.

Komisjon saatis 3. aprillil 2019 Poolale märgukirja, millele saadud vastust analüüsides jõudis järeldusele, et see ei leevenda õiguslikke probleeme ja astus järgmise sammu, saates 17. juulil 2019 põhjendatud arvamuse. Poola viimane vastus ei lahendanud ikka komisjoni tõstatatud probleemi, misjärel otsustas Euroopa Komisjon pöörduda Euroopa kohtusse. Arvestades distsiplinaarkorra võimalikku mõju kohtute sõltumatusele, taotles Komisjon kiirendatud menetlust, et saada lõplik otsus võimalikult kiiresti.