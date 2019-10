Poola pühapäevaste parlamendivalimiste suurfavoriit on praegune võimupartei Õigus ja Õiglus, keda arvamusküsitluste järgi toetab umbes 45 protsenti valijatest. Opositsioon ja analüütikud kardavad, et kui Õigus ja Õiglus säilitab ainuvõimu, on õigusriigi, vaba meedia ja kodanikuühiskonna väljavaated Poolas tumedad.

Ukraina piiri lähedal Chelmi linnakese spordihoones olid reede õhtul laval võimupartei Õigus ja Õiglus tipppoliitikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme välja teeninud usalduse, aga usaldusväärsus on demokraatia alus," kõneles Õiguse ja Õigluse partei esimees Jaroslaw Kaczynski.

"Me saame valida normaalsuse ja stabiilse arengu. Hääletame normaalsuse poolt, hääletame Õiguse ja Õigluse poolt!" tegi Õiguse ja Õigluse kandidaat, peaminister Mateusz Morawiecki üleskutse.

Poola parteid on tegemas viimaseid pingutusi, et valijaid enda poolt hääletama veenda. Õigus ja Õiglus on neid valimisi suurelt võitmas.

"See valitsus teeb midagi meie heaks, Poola heaks, inimeste heaks, laste heaks ja eakate jaoks. Meie oleme Nieledewi koduperenaiste ühendus, me saime 3000 zlotti," rääkisid Janina Talar, Aleksandra Kaliniak ja Czeslawa Gontarz.

"See on ainus partei, mis toetab poolalikkust. See on patriootlik," ütles Jaonna Wawryk.

Kui Õiguse ja Õigluse üks kaubamärk Poolas on olnud heaolu suurendamine ja sotsiaaltoetused, näiteks lastetoetused ja nüüdsetel valimistel pensionilisa lubadus, siis opositsioon räägib eelkõige õigusriigist.

"Ma usun, et poolakad valivad parema Poola, mitte partei, mis hävitab meie maal demokraatiat," ütles Kodanike Platvormi peaministrikandidaat Malgorzata Kidawa-Blonska.

Kodanike Platvormi toetus on jäänud aga arvamusküsitluste põhjal vaid 25 protsenti kanti. Teise suurema opositsioonijõuna on pildile tõusmas vasakpoolsete liit.

Kuigi opositsioonil võib olla oma väike võimalus, säilitab Õigus ja Õiglus suure tõenäosusega ainuvõimu ja senine suund süveneb.

"Jaroslaw Kaczynski, valitsuspartei liider ütles ühes oma kõnes aastaid tagasi, et ühel päeval on Budapest Varssavis, ja ma arvan, et sarnasused Poola ja Ungari vahel on nähtavad, eriti õigusriigi küsimustes. Kus seda veel näha ei ole, on meedia. Ma olen mures, et kui Õigus ja Õiglus võidab, siis me võime näha muutusi seal," rääkis mõttekoja FOR asepresident Marek Tatala.

Nädalakirja Polityka peatoimetaja asetäitja Lukasz Lipinski usub samuti, et võim tahab riigi täielikult üle võtta ja õigussüsteemi kõrval on järgmised sihtmärgid meedia, mittetulundusühingud ja ka opositsioonilised kohalikud omavalitsused. Vaba meedia kohaks võib jääda reservaat.

"Mingil määral jääb liberaalne meedia alles, et oleks kedagi välismaa televisioonile näidata. Nii et inimesed hakkavad mõnikord meie reservaadis ekskursioonil käima, vaatamas meid kui vana liberaalset hõimu," ütles Lipinski.