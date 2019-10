Kanepi vallavolikogu tahab ehitada Valgjärve küla elanikele 400 000 eurot maksva rahvamaja, ent külaelanikud ei taha seda. Nende soov on, et vald võtaks hoopis ette vanas koolimajas asuva külakeskuse renoveerimise, kuna nii säiliks neil võimalus ka edaspidi harrastada korv- ja võrkpalli.

Emotsioonid olid esmaspäeval pea kaks tundi kestnud rahvakoosoleku lõpus üleval. Valgjärve 170 elanikust oli ligi 70 kohal. Nad kõik on harjunud sellega, et praegune külakeskus asub endises koolimajas. Sealt leiab nii raamatukogu, aga ka suure spordisaali, kus kohalikud mehed mängivad korvpalli ja võrkpalli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valla väljapakutud uude külamajja spordisaali ei tuleks. See on ka peamine põhjus, miks külaelanikud uut rahvamaja ei taha. Ka ei olda päri valla ideega, et mängima hakataks käima mõnes teises keskuses.

"Saali aegu ei ole nii lihtne saada, see enda tuumik ja punt läheb lihtsalt laiali. Niigi meid vähe käib vahepeal - kellel on lapsed, kellel on tööasjad. Aegu klapitada on niivõrd raske, et üldse kokku saada seda punti," rääkis korvpalliklubi liige Taavi Ott.

Uue rahvamaja vastu seismise põhjusi on aga teisigi. Näiteks on vald ette pannud, et uue rahvamaja võiks ehitada Valgjärve keskusesse vana lauda asemele, kohalikud ütlevad aga, et see on siis täpselt kortermajade lähedal ja et rahvamajas toimuvad peod võiks hakata häirima nende igapäevast elu.

"Kindla peale hakkavad, kindla peale hakkavad häirima," ütles Evi.

Välja tuuakse seegi, et koolimaja maha müümise ja uue rahvamaja ehitusega kaoks ära ka praegune ühtne kompleks.

"Meil on siin samas kõrval laululava, meil on siin discgolf, motorada, laste ronimistorn jääb sellele territooriumile, meil on siin mälestuskivi. Me soovime, et võimla jääks külarahva kasutusse ja vald leiaks vahendid selle hoone renoveerimiseks," selgitas MTÜ Koduküla Valgjärve liige Sigrid Mark.

Valla tellitud eksperthinnang ütleb aga, et mõistlikum oleks ehitada uus hoone, kui hakata vana renoveerima.

"Praktiliselt tühi hoone, valla nägemusel väikese kasutusega, seisab keset küla, neelab vallarahva raha. Peaaegu 60 000 on selle maja eelarve aastas. Volikogu peab nüüd otsustama, mida teha: kas lõpetada see jama ära, kas müüa see maha, ehitada uus või hakata seda renoveerima, mis arvutuste kohaselt ei tundunud mõistlikum kui ehitada uus," selgitas Kanepi vallavolikogu esimees Kaido Kõiv.

"Ühest küljest ma väga imestan, kui vald pakub väikesele külale 400 000 eurot uue külamaja ehituseks ja seda ei taheta. See on natuke koomiline," tõdes Kõiv.

Vald lubas oma plaanid uuesti üle vaadata ja välja selgitada, milline lahendus oleks Valgjärve külaelanikele parim.