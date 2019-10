Pärnus hakatakse linna tähtsaimat liiklussõlme ümber ehitama

Ristmikult saab sõita Tallinna suunas või kesklinna, aga ka Vana-Pärnu poole või hoopis Räämale, kust pääseb juba Ehitajate teele või Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteele. Pärnu abilinnapea Siim Suursild ütles, et ristmiku laiendustööd seisavad ees sellepärast, et vähendada ummikuid sillal ja muuta liiklus ristmikul sujuvamaks.

"Oli siin suur veeavarii, kus auto vajus läbi asfaldi, mis näitas ära torustike nõrgad kohad ristmiku all. Ja kuna tegemist on tõesti ühe olulisema liiklussõlmega, siis õhtusel tipptunnil kella nelja ja kuue vahel, kui autod teevad vasakpööret Vana-Sauga, Vana-Pärnu suunas, ummistavad sillal liikluse nii, et ei ole võimalik teostada pöördeid paremale ja liikuda otse Tallinna suunas," rääkis Suursild.

Tavaliselt tehakse teetöid suvel, aga selline variant suvepealinnale ei sobi. Abilinnapea sõnul on suvi Pärnu linnas väga intensiivse liiklusega, mistõttu tuleb teetöid teha võimaluse piires muudel aastaaegadel.

Ehituse riigihankel, kus osales viis ettevõtet, tegi parima pakkumuse - pisut üle kahe miljoni euro - Tref Nord.