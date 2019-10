Hiina ametlik majanduskasv aeglustus kuuele protsendile

Hiina sisemajanduse kogutoodang kasvas juulist septembrini 6,0 protsenti eelmise kvartali 6,2 protsendiga võrreldes, teatas Hiina riiklik statistikabüroo (NBS).

See on Hiina jaoks aeglaseim majanduskasvu kvartalinäit alates 1992. aastast, kuid mahub valitsuse püstitatud tänavusse majanduskasvu eesmärgi 6,0-6,5 protsenti piiresse. 2018. aastal kasvas Hiinas majandus 6,6 protsenti.

"Riigi majandus säilitas esimeses kolmes kvartalis üldise stabiilsuse," ütles NBS-i pressiesindaja Mao Shengyong. "Samas peame olema teadlikud sellest, et arvestades keerulisi ja raskeid majandustingimusi kodus ja võõrsil, aeglustuvat maailmamajanduse kasvu, suurenevaid väliseid ebastabiilsusi ja ebakindlusi, on surve majanduskasvu pidurdumisele üha kasvamas." Tema sõnul tõukavad Hiina majanduskasvu tagant teenused ja kõrgtehnoloogiline tootmine ning tööhõive on stabiilne.

Hiina keskpank teatas kolmapäeval, et pumpab laenudena pankadele riigi rahandussüsteemi 200 miljardit jüaani (28 miljardit USA dollarit).

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) langetas teisipäeval Hiina 2019. aasta majanduskasvu prognoosi 6,2-lt protsendilt 6,1-le protsendile.