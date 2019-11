"Me sellise võitluse ees ei kohku," ütles Xi Pekingis endistele USA ametnikele ja teistele väliskülalistele. Nende seas oli endine USA välisminister Henry Kissinger, endine USA rahandusminister Henry Paulson ja endine Austraalia peaminister Kevin Rudd.

"Nagu oleme alati öelnud - me ei taha kaubandussõda alustada, kuid me ei karda... Kui vaja, siis võitleme vastu, kuid oleme teinud aktiivselt tööd kaubandussõja vältimiseks," lausus Xi.

Samas rõhutas ta: "Tahame töötada esimese etapi leppe kallal vastastikuse austuse ja võrdsuse pinnalt."

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Peking ei ole teinud kaubanduskõnelustel piisavalt järeleandmisi.

"Ma võin öelda teile seda. Hiina tahab kaubandusleppe sõlmimist palju enam kui mina... Ma ei arva, et nad on jõudnud tasemele, mida mina tahan."

Investorid pidasid avaldust halvaks endeks ning aktsiahinnad hakkasid maailma börsidel järsult langema.

Neljapäeval ärevus suurenes, sest USA kongress kiitis heaks eelnõu, mis mõistis hukka protestijate vastase vägivalla Hongkongis. Investorid pelgavad, et eelnõu kahjustab hapraid USA-Hiina kaubanduskõnelusi veelgi.

USA ja Hiina läbirääkijate juhid vestlesid laupäeval telefonitsi ning pidasid Hiina kaubandusministeeriumi sõnul konstruktiivse arutelu eelleppe kohta.

Hiina nõuab USA kehtestatud tariifide tühistamist, Trump pole aga enda sõnul sellega nõustunud.

Hiina teatel on ta majandus arvatust suurem

Hiina majandus on 2,1 protsenti suurem kui varem arvati, teatas valitsus reedel, tõstes mulluse sisemajanduse kogutoodangu (SKT) hinnangu 91,93 triljoni jüaani ehk 13,1 triljoni dollarini.

Riiklik statistikaamet märkis, et reedene ümberhindamine peegeldab teenustesektori ja varade põhjalikumat mõõtmist. See kergitab ka võimaluse, et Hiina kommunistlikud liidrid täidavad eesmärgi selle kümnendi jooksul majandus kahekordistada.

Valitsus plaanib välja anda ka uue majanduskasvu prognoosi, kuid ei teatanud millal.

Eelmise hinnangu järgi oli maailma suuruselt teise majandusega Hiina SKT mullu 90,03 triljonit jüaani (12,8 triljonit dollarit). See jääb märgatavalt alla Ühendriikide mullusele SKT-le, mis oli 20,5 triljonit dollarit. Teisalt kasvab USA majandus Hiinast aeglasemalt: mullu oli kasv 2,9 protsenti.

Hiina majandus kasvas kolmandas kvartalis 6 protsenti, mis oli aeglaseim tempo alates 1992. aastast. Hiina töötlevat tööstust on kahjustanud kaubandussõda USA-ga ja nõrk globaalne nõudlus. Ettevõtted ja tarbijad on ebakindlate olude tõttu vähendanud ka tarbimist.

Hiina majandusstatistika pole alati usaldusväärne ja minevikus on ametnikud andmeid poliitilistel põhjustel võltsinud.

Kommunistlik Partei võttis 2012. aastal ette plaani kahekordistada riigi majandus 2010.–2020. aastal.